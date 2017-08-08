وظیفه سنگین جهاد دانشگاهی در عرصه مقابله با هجمه های نرم دشمن

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید محسن محمودی بعد از ظهر سه شنبه به مناسبت ایام تاسیس جهاد دانشگاهی در دیدار با سید علی طباطبایی قمی، سرپرست سازمان جهاددانشگاهی تهران، طی سخنانی ضمن تبریک سال روز تاسیس جهاد دانشگاهی گفت: جهاد دانشگاهی از جایگاه ویژه ای در جامعه دانشگاهی امروز برخوردار است.

وی اضافه کرد: جهاد دانشگاهی با روحیه جهادی تاکنون آثار و برکات فراوانی از خود برجا گذاشته است و الگویی موفق در زمینه پژوهش و تحقیقات علمی و فرهنگی بوده است و باید تلاش کرد تا ارتباطات بین شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و جهاد دانشگاهی بیشتر و برنامه های فرهنگی و پژوهشی در جهاد دانشگاهی پر رنگ تر شده و زمینه برای نقش آفرینی این نهاد علمی- فرهنگی در عرصه های انقلاب و انتقال پیام انقلاب اسلامی بیش از پیش فراهم شود.

مدیرکل شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران به هجمه های سیاسی ناجوانمردانه علیه انقلاب اسلامی اشاره و اضافه کرد: برخی از رسانه های بیگانه در حال تطهیر چهره های زمان شاه هستند و با تحریف، شعارهای انقلاب اسلامی را زیر سوال می برند که جهاد دانشگاهی می تواند در عرصه مقابله با این هجمه ها نقش مهمی ایفا کرده و با پاسداری از ارزش های انقلاب، زمینه انتقال آن ها به نسل جوان را فراهم کند.

بر اساس این گزارش، سید علی طباطبایی قمی نیز در این دیدار ضمن اعلام آمادگی در زمینه همکاری در زمینه مقابله با هجمه های نرم دشمن گفت: مقابله با این هجمه ها جزو دغدغه های جهاد دانشگاهی است و سعی داریم در این عرصه ها قدم های موثری برداشته شود.