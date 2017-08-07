راه آهن زنجان- تهران تا پایان سال جاری دو بانده می شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از استانداری زنجان؛ حجت محمدی در جلسه شورای اداری شهرستان خرمدره با بیان اینکه ایستگاه راه‌آهن خرم‌دره به شهرستان های ابهر، سلطانیه و خدابنده نیز خدمات ارائه می دهدو باید تلاش شود مشکلات این حوزه برطرف شود ورضایت برای مردم فراهم شود، گفت: عملیات اجرای زیر گذر های راه آهن روستای قلعه حسینیه و روستای نصیر آباد که از خواسته های مردم این مناطق می باشد بزودی آغاز می شود وطرح دوبانده کردن راه آهن زنجان- تهران نیز تا پایان سال جاری به بهره برداری می رسد .

وی اظهار کرد: با توجه به اینکه امسال اعتبارات شهرستان از رشد خوبی برخوردار بوده، مسولین شهرستانی باید با هماهنگی مدیران کل استانی، برای جذب اعتبارات اهتمام لازم را داشته باشند.

محمدی با اشاره به اینکه با پیگیری‌های صورت گرفته مبلغ ۷۷۰ میلیون تومان به دو پروژه ورزشی شهرستان خرمدره اختصاص یافته است، ادامه داد: این دو پروژه شامل سالن ورزشی روستای نصیرآباد و سالن بدمینتون است که امیدواریم سالن نصیرآباد با پیشرفت ۹۰ درصد تا پایان سال جاری به بهره برداری برسد.

فرماندار خرمدره با اشاره به اینکه با پیگیری های صورت گرفته استخر ذخیره آب زراعی روستای اردجین کد گرفته و صاحب ردیف بودجه‌ای شد، افزود: برای اولین بار از بخش تملک دارایی و متوازن اعتباری برای شروع این پروژه اختصاص یافته است.

محمدی از برگزاری جشنواره ترش و شیرین در یکی از روستاهای این شهرستان خبر داد وتصریح کرد: امیدواریم این جشنواره با همکاری همه جانبه به نحو مطلوبی برگزارشود.

وی بااشاره به سفر وزیر بهداشت ودرمان به شهرستان وبازدید از بیمارستان بوعلی سینا نیز،گفت: در این سفر مسائل و مشکلات این بیمارستان مطرح گردید و با توجه به وضعیت اعتبارات کشوری و عدم امکان ساخت پروژه‌های جدید، در حال حاضر توسعه بیمارستان بوعلی در اولویت شهرستان قرار دارد.

فرماندار شهرستان خرمدره در پایان یادآور شد: در هفته دولت نیز جایگاه پمب بنزین وحدت خرمدره به بهره برداری خواهد رسید.