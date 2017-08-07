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۱۶ مرداد ۱۳۹۶، ۱۷:۲۰

ولایتی در دیدار با هیات سیاسی حماس:

رهبر انقلاب بر استمرار مبارزه در فلسطین تاکید دارند

رهبر انقلاب بر استمرار مبارزه در فلسطین تاکید دارند

مشاور امور بین الملل رهبر انقلاب گفت: مقام معظم رهبری همواره بر استمرار مبارزه در سرزمین های اشغالی به عنوان تنها راه نجات تاکید دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ولایتی دبیر کل مجمع جهانی بیداری اسلامی بعد از ظهر امروز در دیدار با عزت رشق عضو سیاسی و مسئول ارتباطات جنبش حماس و هیات همراه وی، ضمن خوشامد به این هیات اظهار داشت: موضع جمهوری اسلامی ایران از زمان آغاز نهضت حضرت امام خمینی(ره) تاکنون همواره این بوده است که کل منطقه را نسبت به خطرات رژیم صهیونیستی بر حذر دارد.

وی افزود: مسئله کمک به انقلاب فلسطین از نخسستین روزهای نهضت اسلامی مطرح شد و در سال های ۱۹۶۱ و ۱۹۶۲ که حضرت امام خمینی اولین بیانیه های خود را صادر کردند، مورد تاکید ایشان بوده است.

مشاور رهبر انقلاب در امور بین الملل تصریح کرد: امروز نیز مقام معظم رهبری همواره بر استمرار مبارزه در سرزمین های اشغالی فلسطین به عنوان تنها راه نجات تاکید دارند و جمهوری اسلامی تا جایی که توان داشته، از ملت فلسطین حمایت کرده است.

ولایتی خاطرنشان کرد: ما از مواضع سیاسی و انقلابی آقای اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس کاملا حمایت می کنیم ایشان در طول مبارزه خود همواره صداقت و صلاحیت خود را نشان داده و اداره غزه و فلسطین با این شرایط نیز کار راحتی نیست، اما ایشان همواره در خط مقدم مبارزه بوده است.

کد مطلب 4052739

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