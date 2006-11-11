باخت جمهوری خواهان در آمریکا و افزایش بهای جهانی کاغذ

به گزارش خبرنگار مهر ، به دنبال افزایش بهای کاغذ دربازارهای ایالات متحده ، اروپا و جنوب آسیا ، بهای کاغذ خارجی در بازارآزاد ایران رو به افزایش گذاشت و پس از ده روز کاهش به یکباره هفت هزار تومان بالا رفت .

قیمت گذاری کاغذ به صورت روزانه و در بازارها و بورس های منطقه ای صورت می گیرد . هم اکنون در بورس منطقه ای شرق آسیا و شرکت های upm بهای این کالا در هفته گذشته 13 دلار افزایش یافته است .

کمپانی UPM دلیل این افزایش قمیت ناگهانی را اعلام نکرده است و خریداران کاغذ که به یکباره سرگردان شده اند سفارشات خود را در شرکت های چینی که محصولات با کیفیت پائین تری تولید می کنند ثبت کرده اند .

تاثیر انتخابات در ایالات متحده بر افزایش بهای کاغذ



با افزایش بهای جهانی کاغذ در نقاط مختلف جهان ، بهای این کالا در کشور ما نیز افزایش یافت . در دو هفته گذشته تقاضا برای خرید کاغ در بازارهای جهانی به حدی بود که بسیاری از سفارشات ثبت شده قبلی به تعویق افتاد و محموله های کاغذ از طریق دریا به مقصد بنادر ایالات متحده ارسال شد .

شرکت upm با عمل نکرده به تعهدات خود در قبال مشتریان عملا در ده روز اخیر هیچ محصول آماده ای را برای عرضه نداشت و بنا به گفته فعالان بازاراین کمپانی همه تولیدات خود را در کشورهای چین ، اندونزی ، ژاپن و مالزی یکباره همه محصولات خود را به چند برابر قیمت به آمریکایی ها فروخته است .

کاهش بهای کاغذ در ابتدای آبان ماه 1385

درروزهای پایانی مهر و ابتدای آبان بهای کاغذ در بازار آزاد تهران به پائین ترین سطح خود در هشت ماهه اخیر رسید و این کالا با قیمت 24 هزار تومان در هر بند معامله شد . علت این کاهش قیمت کاغذ خارجی توزیع گسترده کاغذ در میان مصرف کنندگان از سوی دولت و بخش خصوصی بود .

اما این کاهش قیمت و خوشحالی ناشران و مصرف کنندگان کاغذ تحریر دیری نپائید که با شروع رقابت های انتخاباتی بهای کاغذ افزایش یافت و هم اکنون این کالا تا 28 هزار تومان معامله می شود .

اکبرتقی زاده راستی از اتحادیه کاغذ در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت : " پیش بینی ما این است که این افزایش قمیت مقطعی است و اگر دلیل آن انتخابات اخیر در ایالات متحده و آمریکای لاتین باشد با پایان گرفتن این رقابت ها و تب خرید کاغذ بهای این کالا به حالت سابق باز می گردد " .

از تعاونی ناشران خراسان ( مشهد ) هم خبر می رسد که در ماه جاری 10 هزار تن کاغذ هفتاد گرم تحریر را که از طریق گشایش اعتبار ارز دولتی از کشور اندونزی خریداری شده وارد کشور شده و در حال توزیع آن میان ناشران و دیگر متقاضیان هستند .

داوود رحیمی زاده - رئیس اتحادیه وارد کنندگان کاغذ نیز به خبرنگارمهر گفت : " ما وارد کنندگان و کسانی که در این حوزه فعال هستند را تشویق کرده ایم که با توجه به وضعیت کنونی بازار و افزایش روز افزون بهای کاغذ به قمیت آزاد واردات را آغاز کنند تا از این طریق بازار کمی به ثبات برسد " .

وی افزود : " پیش بینی ما این است که سری اول از کاغذهای وارداتی از سوی فعالان بازار کاغذ به میزان 10 هزار تن که ماه گذشته در وزارت بازرگانی ثبت سفارش شده بود به زودی وارد کشور می شود و تا پایان آبان ماه 1385 در بازار توزیع خواهد شد " .