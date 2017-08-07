بمباران مواضع داعش در تلعفر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، منابع وابسته به حشد شعبی عراق اعلام کردند: نیروی هوایی عراق پس از دریافت اطلاعات از حشد شعبی، مواضع داعش را در تلعفر هدف قرار داد. در حملات پلها و خطوط مواصلاتی تکفیری ها هدف قرار گرفت.

این منابع بیان کردند: داعش اقدام به تخریب جاده های آسفالت در جنوب تلعفر برای ایجاد مانع در مسیر نیروهای عراقی قبل از شروع عملیات آزادسازی این منطقه کرده و در تلعفر آماده باش اعلام کرده است.

همزمان رائد شاکر جودت رئیس پلیس عراق امروز اعلام کرد: نیروهای ویژه پلیس عملیات شناسایی و تقویت پشتیبانی لجستیکی برای نبرد آزادسازی تلعفر را آغاز کرده اند.

وی افزود: نیروهای پلیس وظیفه حفظ امنیت و ثبات در کرانه راست موصل را برعهده خواهند داشت و ماموریت پاکسازی مناطق آزاد شده از لوث داعش را ادامه می دهند. این نیروها دو خودرو بمبگذاری شده را منهدم و هفت موشک، ۱۹ کمربند انتحاری، هشت بمب کشف و دو عامل انتحاری را به هلاکت رساندند. همچنین سه داعشی از سوی نیروهای پلیس بازداشت شده اند.