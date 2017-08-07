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۱۶ مرداد ۱۳۹۶، ۱۷:۲۰

عراقی ها مهیای نبرد با تکفیری ها می شوند؛

بمباران مواضع داعش در تلعفر

بمباران مواضع داعش در تلعفر

منابع عراقی از بمباران مواضع تکفیری ها در تلعفر از سوی نیروی هوایی این کشور و هراس داعشی ها از شروع عملیات نیروهای عراقی برای آزادسازی این منطقه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، منابع وابسته به حشد شعبی عراق اعلام کردند: نیروی هوایی عراق پس از دریافت اطلاعات از  حشد شعبی، مواضع داعش را در تلعفر هدف قرار داد. در حملات پلها و خطوط مواصلاتی تکفیری ها هدف قرار گرفت.

این منابع بیان کردند: داعش اقدام به تخریب جاده های آسفالت در جنوب تلعفر برای ایجاد مانع در مسیر نیروهای عراقی قبل از شروع عملیات آزادسازی این منطقه کرده و در تلعفر آماده باش اعلام کرده است.

همزمان رائد شاکر جودت رئیس پلیس عراق امروز اعلام کرد: نیروهای ویژه پلیس عملیات شناسایی و تقویت پشتیبانی لجستیکی برای نبرد آزادسازی تلعفر را آغاز کرده اند.

وی افزود: نیروهای پلیس وظیفه حفظ امنیت و ثبات در کرانه راست موصل را برعهده خواهند داشت و ماموریت پاکسازی مناطق آزاد شده از لوث داعش را ادامه می دهند. این نیروها دو خودرو بمبگذاری شده را منهدم و هفت موشک، ۱۹ کمربند انتحاری، هشت بمب کشف و دو عامل انتحاری را به هلاکت رساندند. همچنین سه داعشی از سوی نیروهای پلیس بازداشت شده اند.

کد مطلب 4052741

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