«توافق عبدالله دوم» و «محمود عباس» بر سر تشکیل گروه بحران مشترک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، «ریاض المالکی» وزیر امور خارجه فلسطین در گفتگو با خبرنگاران تاکید کرد که «محمود عباس» رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و«عبدالله دوم» پادشاه اردن در نشست مشترک خود در رام الله بر سر تشکیل یک گروه بحران فلسطینی اردنی برای بررسی اوضاع کنونی و آینده مساله قدس و روند صلح توافق نظر حاصل کردند.

در این نشست هم چنین دو طرف در خصوص سفر آتی یک هیات آمریکایی به منطقه طی روزهای آینده و هماهنگ کردن مواضعشان در دیدار با این هیات آمریکایی رایزنی کردند.

مالکی سفر پادشان اردن به رام الله را مهم و نتیجه بخش خواند و تاکید کرد که در این نشست در خصوص خطراتی که ممکن است شهر قدس اشغالی را در آینده تهدید کند رایزنی شد.

پادشاه اردن پیشتر تاکید کرده بود آینده قضیه فلسطین در معرض آزمایش قرار دارد و دستیابی به راه حل بسیار دشوار است.

وی هم چنین به اهمیت همکاری با دولت آمریکا برای فعال سازی روند صلح و ازسرگیری مذاکرات میان صهیونیستها و فلسطینی ها بر اساس راهکار تشکیل دو کشوری تاکید کرد.

دو طرف هم چنین در خصوص ضرورت محافظت از شرایط تاریخی موجود در قدس شریف وعدم بر هم زدن آن رایزنی کردند.

عباس نیز از نقش اردن در بازگشایی دربهای مسجد الاقصی قدر دانی کرد.