قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء در ساخت مترو زحمات زیادی کشیده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که عصر امروز در مراسم افتتاح خط ۸ متروی تهران شرکت کرده بود در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اقدامات خوبی در راستای توسعه مترو تهران صورت گرفته و با توجه به بازدیدی که داشتم ایستگاه شهر آفتاب خط ۸ متروی تهران بسیار مرتب و منظم بود و استانداردهای لازم در این خصوص رعایت شده بود.

لاریجانی با قدردانی از زحمات عوامل توسعه خطوط متروی تهران افزود: سپاه (قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء) نیز در ساخت متروی تهران زحمات زیادی کشیده است و بر اساس گزارشات خطوط مترو از ایمنی خوبی برخوردار است.

وی با اشاره به سرمایه‌گذاری‌های خوبی که در ساخت مترو صورت گرفته، ادامه داد: شهرداری تهران در خصوص توسعه مترو زحمات زیادی کشیده و یکی از کارهای مهم تهران این است که شبکه مترو کامل شد که کار باارزشی است و در این رابطه سرعت کارها خوب بوده است.

لازم به ذکر است لاریجانی حد فاصل ایستگاه شهر آفتاب خط ۸ مترو تهران تا ایستگاه فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) را با قطار شهری طی کرد. گفتنی است مجری پروژه ۸ متروی تهران، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء است.