۱۲هزار دانشجو در مراکز آموزش علمی و کاربردی کشور تحصیل می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، جلال الدین بصام بعد از ظهر دوشنبه در نشستی با مسئولان دامغان در محل مرکز علمی کاربردی این شهرستان از تحصیل بالغ‌بر ۱۲ هزار دانشجو در مراکز علمی کاربردی کشور خبر داد و افزود: ۸۳ مرکز آموزش عالی علمی کاربردی در وزارت جهاد کشاورزی در حال فعالیت است و ۱۰۷ رشته مختلف در بخش‌های کشاورزی و فنی و حرفه‌ای در این مراکز ارائه می‌شود.

وی افزود: به منظور تبادل اطلاعات آموزشی و ارتقا سطح علمی دانشجویان ۳۴ دانشجو در دوره های بین المللی کشورهای خارجی مورد آموزش قرار خواهند گرفت.

رئیس آموزش عالی علمی کاربردی کشور از برگزاری طرح توسعه هر روستا در کل کشور خبر داد و ابراز داشت: باتوجه به اینکه در سال تولید و اشتغال قرار داریم لذا به منظور تحقق و عینیت بخشیدن به شعار سال این طرح با هدف آموزش کشاورزان در کشور اجرایی می شود.

بصام در ادامه تصریح کرد: برای داشتن یک کشور پیشرفته باید از آموزش محوری به سوی کارآفرینی و مهارت آموزی گام برداریم که در این طرح آموزش بهره برداران و تولید کنندگان بخش کشاورزی در محوریت امر قرار دارد.

وی افزود: توجه به روستاها و فراهم کردن زمینه اشتغال می تواند رونق اقتصادی را به همراه داشته باشد لذا در آموزش عالی علمی و کاربردی نیز تلاش شد تا با آموزش و آگاهی بخشی در بخش روستاها بتوانیم به سوی کار آفرینی حرکت کنیم.