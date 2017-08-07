به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، چین اعلام کرد که به طور کامل تحریم‌های مصوب شورای امنیت سازمان ملل علیه کره شمالی را اجرا می‌کند.

در بیانیه وزارت خارجه چین در این باره آمده است که تحریم های جدید از تأثیرگذاری بر فعالیت ها و همکاری های اقتصادی مجاز و نیز کمک های غذائی و بشردوستانه خودداری کرده است.

لازم به ذکر است، به دنبال تصویب قطعنامه ۲۳۷۱ پنجم آگوست سال جاری میلادی در شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه کره شمالی که به ابتکار آمریکا تهیه و تدوین شده بود، پیونگ یانگ نیز نسبت به عواقب این اقدام به واشنگتن هشدار داد.

بر این اساس، روزنامه رسمی حزب حاکم کره شمالی امروز یکشنبه ۶ آگوست ۲۰۱۷ هشدار داد تحریم‌های واشنگتن علیه پیونگ یانگ دریایی از آتش به دنبال خواهد داشت که کل سرزمین آمریکا را دربر خواهد گرفت.

گفتنی است، اعضای شورای امنیت سازمان ملل شنبه ۱۴ مرداد سال جاری طرح تحریمی جدید علیه کره شمالی که از سوی آمریکا ارائه شده بود را تصویب کردند.

بر این اساس قطعنامه جدید شورای امنیت، تحریم های پیشین سازمان علیه کره شمالی را شدت بخشیده و بر فشارهای بین المللی به این کشور می افزاید.

تحریم های جدید شورای امنیت شامل صادرات زغال سنگ، سنگ آهن، فولاد، سرب و غذاهای دریایی می شود که از جمله منابع اصلی درآمد پیونگ یانگ در بخش صادرات به شمار می رود.

کره شمالی سالانه حدود ۳ میلیارد دلار زغال، سنگ‌ آهن و مواد اولیه دیگر به چین و دیگر کشورها صادر می‌کند.

گفتنی است پیونگ یانگ جمعه ششم مرداد ماه سال جاری به فاصله چند ساعت پس از آنکه سنای آمریکا تحریم های جدیدی را علیه این کشور به عنوان بخشی از تحریم های جامع ایران- روسیه- کره شمالی تصویب کرد، موشک جدیدی را آزمایش کرد که گفته می شود قاره پیما بوده است و در آبهای منطقه ویژه اقتصادی ژاپن فرود آمد؛ در حالیکه روسیه این ادعا را رد کرده و می گوید آنچه دیروز آزمایش شد، یک موشک میان بُرد بوده است.

لازم به ذکر است، منابع نظامی کره جنوبی صبح روز سه شنبه ۱۳ تیرماه سال جاری میلادی نیز از آزمایش یک فروند موشک بالستیک توسط کره شمالی خبر دادند.

بر اساس این گزارش، این موشک از منطقه «بانیونگ» در شمال استان «پیون گان» به سمت دریای ژاپن شلیک شده بود.

در همین حال «مون جائه این» رئیس جمهور کره جنوبی در آن زمان نشست شورای امنیت ملی این کشور به منظور بررسی آزمایش موشکی کره شمالی را خواستار شد.

آزمایش موشکی کره شمالی چند روز پس از دیدار روسای جمهوری کره جنوبی و آمریکا صورت گرفت.

این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ساعاتی پس از اقدام اخیر کره شمالی به انجام آزمایش موشکی، در پیامی توئیتری نوشته بود: دشوار بتوان باور کرد که کره جنوبی و ژاپن بیش از این تاب تحمل این مسئله را داشته باشند. شاید چین (این بار) بخواهد اقدام اساسی انجام داده و به این موضوع بی معنی یک بار برای همیشه پایان دهد.

شایان ذکر است پس از چندین آزمایش موشکی کره شمالی در واکنش به اقدامات تحریک آمیز آمریکا به ویژه در شبه جزیره کره، شورای امنیت سازمان ملل متحد، بامداد روز شنبه ۱۳ خرداد ماه سال جاری با تصویب قطعنامه‌ ای، تحریم‌ ها علیه این کشور را گسترش داد.

بعد از روی کار آمدن «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا این اولین قطعنامه‌ای بود که با موافقت واشنگتن در شورای امنیت به تصویب می‌ رسد.

دولت ترامپ، چین را نیز برای اتخاذ سیاست‌ هایی جهت آنچه واشنگتن مهار کره شمالی توصیف می کند، تحت فشار قرار داده است.

واشنگتن هشدار داده در صورتی که پیونگ یانگ توسعه برنامه موشکی و هسته‌ای خود را ادامه بدهد، همه گزینه‌ها علیه این کشور روی میز است.

اضافه کردن نام اشخاص و شرکت‌ها به فهرست سیاه سازمان ملل که باعث ایجاد محدودیت‌هایی مانند منع سفر و توقیف دارایی‌ها می‌شود حداقل اقدام مورد انتظار از شورای امنیت بعد از پنج هفته مذاکره میان واشنگتن و پکن بود.

قطعنامه جدید که حدود یک ماه پیش به اتفاق آرا به تصویب رسید، چهار شرکت و ۱۴ شخص را هدف تحریم‌های جدید قرار می‌دهد. فرمانده عملیات جاسوسی برون‌مرزی پیونگ‌یانگ از جمله کسانی است که تحریم شده است.

وزارت خزانه داری آمریکا هم روز پنجشنبه ۱۱ خرداد ماه تحریم هایی علیه ۹ شرکت و نهاد دولتی و سه شخص حقیقی به دلیل ارتباط با برنامه موشکی و هسته‌ای کره شمالی اعمال کرده بود.

تحریم‌های وزارت خزانه داری آمریکا علاوه بر افراد و شرکت های کره شمالی همچنین شامل دو شرکت روسی و یک شهروند این کشور نیز می شود.

در همین راستا، در ماه های گذشته و همزمان با اعلام خبر اعزام ناوگروه آمریکایی «کارل وینسون» به بخش غربی اقیانوس آرام در مجاورت شبه جزیره کره، رسانه دولتی کره شمالی به واشنگتن هشدار داد که پیونگ یانگ در صورت مشاهده هرگونه نشانه ای دال بر تجاوز آمریکا، این کشور را هدف حمله اتمی خود قرار خواهد داد.

کره شمالی اوایل اسفند ماه سال گذشته نیز با شلیک چند فروند موشک بالستیک به آزمایش موشکی جدیدی اقدام کرده بود.

شورای اروپا نیز دوشنبه ۹ اسفندماه سال پیش با انتشار بیانیه ای از تصمیم خود برای تمدید و وضع برخی تحریم ها علیه کره شمالی بر اساس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل علیه پیونگ یانگ خبر داد.

در متن این بیانیه آمده بود: امروز در ۲۷ فوریه سال ۲۰۱۶، این شورا با اتخاذ برخی تدابیر قانونی به وضع تحریم های سخت گیرانه تری علیه کره شمالی پرداخته است. تحریم های اعمالی اتحادیه اروپا به محدودیت های بیشتری علاوه بر قطعنامه ۲۳۲۱ شورای امنیت مصوب ۳۰ نوامبر سال ۲۰۱۶ می پردازد.

در این راستا، خبرگزاری مرکزی کره شمالی (KCNA) نهم سپتامبر سال گذشته میلادی اعلام کرده بود: آزمایش کره شمالی اجازه دستیابی به پتانسیل توان هسته ای و ویژگی های یک کلاهک هسته ای استاندارد که از توان نصب بر موشک های راهبردی بالستیک برخوردار باشد را به این کشور داده است.

اعلام این خبر باعث شد تا موجی از انتقادها علیه پیونگ یانگ آغاز و غرب به سرکردگی آمریکا وضع تحریم هایی را علیه کره شمالی در دستور کار خود قرار دهد.

این در حالی است که مذاکرات شش جانبه درباره برنامه هسته ای کره شمالی در سال ۲۰۰۹ با کارشکنی های متعدد آمریکا به شکست انجامید.

کره شمالی بارها اعلام کرده است که برنامه موشکی و هسته ای این کشور، به منظور مقابله با تهدیدات آمریکا و متحدانش علیه پیونگ یانگ است.