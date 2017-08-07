سومین جشنواره مطبوعات زنجان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر محمدی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران، افزود: خوشبختانه در دولت تدبیر و امید فضای رسانه ای استان زنجان بسیار فعال و پویا شده است.

وی اظهار کرد: با رو ی کار آمدن دولت تدبیر و امید اقدامات مهم و اساسی در بخش های مختلف مطبوعات استان انجام شد و در سالجاری هم این اقدامات با برنامه ریزی و مدیریت انجام شد.

معاون اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان گفت: خبرنگاران زنجانی با کمترین حاشیه و چالش همواره در راستای عمل به وظیفه خود در حوزه اطلاع رسانی فعالیت داشته اند

محمدی با بیان اینکه در دولت تدبیر و امید جشنواره مطبوعات برگزار می شود، افزود: امسال سومین جشنواره مطبوعات در زنجان برگزار می شود و خوشبختانه در استان زنجان استقبال خبرنگاران از جشنواره مطبوعات بسیار عالی بوده است.

معاون اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان تصریح کرد: در استان زنجان باید خبرنگاران حمایت شود و دولت بر تحقق این امر مهم تاکید جدی دارد.

محمدی افزود: امسال اعتبارات فرهنگی برای حمایت از رسانه ها در دستور کار است و مدیریت لازم شده است.