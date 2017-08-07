اعدام و حبس ابد متهمان پرونده تحصن اخوان المسلمین در مصر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز،منابع امنیتی تاکید کردند که دادگاه مصر حکم اعدام ۱۲ متهم و حبس ابد ۱۵۷ تن دیگر را در پرونده موسوم به آشوب شهر «مطای» در استان «المنیا» در سال ۲۰۱۳ و در جریان متفرق کردن دو تحصن گروه اخوان المسلمین در «قاهره» و «جیزه» صادر کرد.

در جریان متفرق کردن تحصن های اخوان المسلمین افرادی که گفته میشود طرفداران و یا اعضای آنها بودند یک مرکز پلیس در شهر مطای را به آتش کشیده و در جریان این حمله یکی از کارکنان این مرکز کشته شد.

صدها تن از طرفداران اخوان المسلمین و تعدادی از نیروهای امنیتی در جریان متفرق کردن دو تحصن در ۱۴ اوت ۲۰۱۳ بعد از گذشت ۶ هفته از برکناری «محمد مرسی» رئیس جمهور سابق مصر کشته شدند.