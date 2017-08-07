زخمی شدن فرمانده بارز مزدوران آل سعود در تعز یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رای الیوم، یکی از سرکرده های مزدوران وابسته به آل سعود در غرب استان تعز زخمی شد.

منابع وابسته به مزدوران سعودی اعلام کردند: رزمندگان انصارالله، سرهنگ حمدی شکری از فرماندهان برجسته نیروهای وابسته به آل سعود را زخمی کردند. نیروهای انصارالله با موشک حرارتی محل حضور سرهنگ شکری که در حال بازدید به منطقه به همراه تنی چند از نظامیان دیگر بود را هدف قرار دادند که بسیاری از همراهان و محافظان وی کشته و زخمی شدند.

این منابع بیان کردند: سرهنگ حمدی شکری فرمانده نیروهای مزدور آل سعود در ساحل غربی یمن است.