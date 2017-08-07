ارتش چین به هند هشدار داد/احتمال برخورد نظامی کوچک چین با هند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اکونومیک تایمز، ک فرمانده نظامی چین در حالیکه برخی کارشناسان از احتمال عملیات نظامی چین علیه هند خبر می دهند،از هند خواست تا برای جلوگیری از برخورد نظامی نیروهای خود را از منطقه مورد مناقشه تبت خارج کند.

ژنرال «لی لی» که در جمع هیئت رسانه ای هند در نزدیکی پکن سخن می گفت تصریح کرد که شاید ارتش چین هزاران کیلومتر از منطقه مورد مناقشه «دکلام» فاصله داشته باشد اما دارای یک پیام برای ارتش هند است و آن این است که اگر می خواهید برخورد نظامی نداشته باشیم از آن منطقه عقب بکشید.

وی با اشاره به ورود نیروهای ارتش هند به منطقه مورد مناقشه دو کشور در تبت گفت: آنچه که ارتش هند انجام داده است تجاوز به تمامیت ارضی چین است.

این نظامی ارشد چینی خطاب به خبرنگاران هندی گفت: شما می توانید گزارش دهید که سربازان چینی درباره این اقدام آنها چه فکر می کنند.

وی تصریح کرد: من یک سرباز هستم و برای حفظ تمامیت ارضی کشورم تمام تلاشم را خواهم کرد. ما مصمم هستیم برای حل مسئله.

گفتنی است همچنین روزنامه ایندیپندنت امروز در گزارشی درباره موضع گیری شدید مقامات چینی درباره اقدام اخیر هند در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته گذشته به نقل از برخی کارشناسان از احتمال آماده شدن ارتش چین برای انجام یک عملیات نظامی کوچک برای بیرون راندن نیروهای هند از منطقه مورد مناقشه خبر داد.