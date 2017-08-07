تجلیل فرمانده انتظامی خراسان جنوبی از سرپرست خبرگزاری مهر

به گزارش خبرنگار مهر، در نشست خبری فرمانده انتظامی خراسان جنوبی از رسانه های فعال در حوزه انتظامی استان تجلیل شد.

در این مراسم از فاطمه زیراچی سرپرست خبرگزاری مهر در راستای تعامل خوب رسانه ای با پلیس استان توسط سردار مجید شجاع فرمانده انتظامی خراسان جنوبی تجلیل شد.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی گفت: ارتباط دو جانبه بین پلیس و رسانه ها ضرورتی است که نیروی انتظامی را در دستیابی به حفظ نظم و امنیت اجتماعی کمک می کند.

مجید شجاع بیان کرد: خبرنگاری یک عشق است و علاقه ذاتی می خواهد.

وی با تاکید بر اینکه باید از ظرفیت رسانه ها در راستای آگاهسازی عمومی ، اطلاع رسانی عملکرد و جلوگیری از شکل گیری و رواج شایعات استفاه کرد، افزود: رسانه می تواند زمینه اعتماد سازی و افزایش سرمایه های اجتماعی پلیس را فراهم سازد.

وی رسانه‌ها نقش به‌سزایی در ایجاد احساس امنیت در جامعه دارند، گفت: این امنیت نتیجه همراهی مردم با پلیس است.