  1. استانها
  2. اردبیل
۱۶ مرداد ۱۳۹۶، ۱۸:۳۷

با انگیزه نامشخص؛

وقوع حادثه اسیدپاشی در پارس آباد/ متهم دستگیر شد

وقوع حادثه اسیدپاشی در پارس آباد/ متهم دستگیر شد

پارس آباد - حادثه اسید پاشی که بعد از ظهر دوشنبه در شهرستان پارس آباد رخ داد، یک قربانی گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر دوشنبه مردی به دلایل نامشخص با اسیدپاشی به سوی شهروند پارس آبادی منجر به بستری شدن وی در بیمارستان شد.

دادستان پارس آباد در گفتگو با خبرنگار مهر زمان وقوع این حادثه را بعد از ظهر عنوان کرد و گفت: در این اسید پاشی مردی قربانی شده است.

عبدالله طباطبایی تصریح کرد: فرد اسید پاش سریعا دستگیر شده اما فعلا پرونده این حادثه به دادستانی ارجاع نشده است.

وی در خصوص انگیزه اسید پاشی، میزان آسیب به فرد قربانی و کم و کیف پرونده افزود: فعلا در این خصوص اطلاعاتی در دست نیست و بعد از تکمیل پرونده مشخص می شود.

کد مطلب 4052777
محمد میرزایی ناطق

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها