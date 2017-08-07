وقوع حادثه اسیدپاشی در پارس آباد/ متهم دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر دوشنبه مردی به دلایل نامشخص با اسیدپاشی به سوی شهروند پارس آبادی منجر به بستری شدن وی در بیمارستان شد.

دادستان پارس آباد در گفتگو با خبرنگار مهر زمان وقوع این حادثه را بعد از ظهر عنوان کرد و گفت: در این اسید پاشی مردی قربانی شده است.

عبدالله طباطبایی تصریح کرد: فرد اسید پاش سریعا دستگیر شده اما فعلا پرونده این حادثه به دادستانی ارجاع نشده است.

وی در خصوص انگیزه اسید پاشی، میزان آسیب به فرد قربانی و کم و کیف پرونده افزود: فعلا در این خصوص اطلاعاتی در دست نیست و بعد از تکمیل پرونده مشخص می شود.