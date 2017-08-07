به گزارش خبرنگار مهر، علی نواداد در حاشیه بازدید از بخش های مختلف تولید فولاد در مجتمع فولاد صنعت بناب در جمع مدیران این مجتمع گفت: در جلسه ای که با حضور مسئولان وزارت کشور و مسئولان بانک ها به میزبانی آذربایجان شرقی برگزار خواهد شد، سعی خواهیم کرد مشکلات پیش روی واحدهای تولیدی و صنعتی از جمله مشکل سرمایه در گردش مجتمع فولاد صنعت بناب را حل کنیم.

وی با بیان اینکه تمام تلاش مدیریت استان حل مشکلات واحدهای صنعتی است و هرگونه پیشرفت و حل مشکل این واحدها باعث خوشحالی استاندار آذربایجان شرقی می شود؛ افزود: استاندار محترم قطعاض جایگاهی که در کشور دارند، از آن جایگاه برای حل مشکل سریع این مجموعه و سایر مجموعه های دیگر استفاده خواهند کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی تصریح کرد: واحدهای تولیدی مشکلات خود را بصورت کارشناسی و جداگانه به مسئولان استان ارائه نموده اند و مجمع نمایندگان استان نیز پیگیر حل آن ها هستند.

برای تأمین مواد اولیه مجتمع فولاد ۱۰۰ میلیاردتومان سرمایه درگردش نیاز است

این گزارش حاکی است، فرماندار بناب نیز در این نشست با تقدیر و تشکر از مدیران این مجتمع گفت: کارخانه ای که تا دیروز با ۱۰ درصد ظرفیت تولید کار می کرد، امروز به ظرفیت ۳۰ درصد رسیده و بر اساس برنامه ریزی بعمل آمده تا پایان سال ظرفیت تولید این واحد به ۷۰ درصد خواهد رسید.

ولی الله فرج اللهی افزود: مجتمع فولاد صنعت بناب نه تنها ظرفیت شهرستان و استان است بلکه به عنوان یک ظرفیت کشوری است.

وی خاطرنشان کرد: در مقاطعی ۲۰ درصد فولاد کشور در بناب تولید می شد که بنا به دلایل و مشکلاتی در مقطعی شهد کاهش ظرفیت تولید بودیم که امیدواریم با این روند شاهد بازگشت تولید به زمان قبلی باشیم.

نماینده عالی دولت در شهرستان بناب تصریح کرد: برای تأمین مواد اولیه و مورد نیاز مجتمع فولاد ۱۰۰ میلیارد تومان سرمایه در گردش نیاز است که با تأمین این سرمایه در گردش شاهد تحول بزرگی در امر تولید و اشتغال این مجتمع خواهیم بود.

فرج اللهی با ابراز خوشحالی از بازگشت مجدد ۲۰۰ نفر از نیروهای تعدیل شده به این مجتمع تأکید کرد: بر اساس برنامه ابلاغی سهم شهرستان بناب در سال ۹۶ ایجاد ۳ هزار و ۲۰۰ شغل جدید است که امیدواریم با افزایش تولید در این واحد و همچنین راه اندازی واجدهای جدید دیگر شاهد تحقق آن باشیم.