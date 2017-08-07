قطاع چهارم خیابان شارستان رضوی هفته اول شهریور افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمود عیدی عصر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در محل ساختمان شهرداری منطقه ثامن مشهد برگزار شد، اظهار کرد: تسهیل امور جاری شهرداری یکی از مهمترین اولویت های کاری دوره فعلی مدیریت شهری در منطقه ثامن بوده است.

وی افزود: متاسفانه علی رغم اینکه ۲۰ سال از آغاز اجرای طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامون حرم مطهر می گذرد اما هنوز بیش از ۵۰ درصد از زیرساخت های خدماتی طرح اجرایی نشده است.

شهردار منطقه ثامن مشهد تصریح کرد: در ابتدای تدوین طرح نوسازی بافت پیرامون حرم، تراز صفر برای آن لحاظ می شود به این معنی که هزینه اجرای زیرساخت ها باید از محل اجرای طرح تامین گردد.

وی در خصوص آخرین وضعیت اجرای پروژه های طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی خاطرنشان کرد: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته، شارستان قطاع چهار از خیابان نواب صفوی تا میدان حج هفته اول شهریورماه به بهره برداری می رسد.

عیدی گفت: تملک املاک واقع در مسیر شارستان شیرازی تا طبرسی در دستور کار قرار گرفته است که امیدواریم با اجرای این پروژه و احداث شارستان در کاهش بار ترافیکی اطراف حرم موثر واقع شود.

وی از تصویب طرح جدید بهسازی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی در شورای عالی شهرسازی و معماری کشور خبر داد و ادامه داد: متاسفانه در تدوین طرح جدید همانند طرح قبلی، بحث مشارکت مردم مغفول مانده است اما با این حال به جهت عدم ابلاغ طرح مذکور نمی توان مفاد آن را ارزیابی کرد.

شهردار منطقه ثامن ابراز کرد: بر اساس پیش نویس طرح جدید بهسازی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی میزان تراکم ساختمانی، جمعیت ساکن و پیش بینی تعداد اقامت زائر در منطقه ثامن کاهش می یابد.

وی خاطرنشان کرد: در زمان تدوین طرح بهسازی بافت پیرامون مقرر شد که خانه های تاریخی ثبت میراث فرهنگی به مشاور اعلام شود تا در طرح مورد توجه قرار گیرد اما متاسفانه هیچ موردی معرفی نشد و در نتیجه امروز با مشکلاتی در زمینه حراست از آثار تاریخی مواجه هستیم.

عیدی حفظ و حراست از خانه های تاریخی را یکی از اولویت های کاری مدیریت شهری برشمرد و گفت: شهرداری چند برابر نهادهایی که ادعای حراست از خانه های تاریخی دارند، در مقام عمل اقدام کرده است.

وی تصریح کرد: نسبت به چگونگی ثبت برخی از املاک واقع در منطقه ثامن به عنوان اثر تاریخی در فهرست میراث فرهنگی شکوایه ای تنظیم شده است که در دادگاه درحال بررسی است.

شهردار منطقه ثامن مشهد گفت: اینکه سازمان های مردم نهاد برای حراست از آثار تاریخی و فرهنگ شهر دغدغه دارند، بسیار خوب است اما آیا هزینه حفظ هویت شهر را باید صاحبان این املاک بپردازند؟ این موضوع باید تعیین تکلیف شود.

وی ادامه داد: تحمیل هزینه حراست از خانه های تاریخی به مالکان، جز تخریب آن ها نتیجه دیگری نخواهد داشت.