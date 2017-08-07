به گزارش خبرنگار مهر ، محمد باقر قالیباف عصر امروز در حاشیه افتتاح خط هشت مترو تهران، طی سخنانی در جمع خبرنگاران تصریح کرد: خداوند بزرگ را شاکریم که امروز توفیق پیدا کردیم تا خط هشت مترو را به شبکه ریلی مترو یعنی به کلیه هفت خط مترو متصل کنیم.

وی تاکید کرد: بر اساس مصوبات تنها احداث مترو در محدوده شهر تهران برعهده شهرداری تهران قرار دارد اما از دو دولت قبل بحث بود تا خط مترو فرودگاه حضرت امام (ره)، از سوی وزارت راه و شهزسازی وقت اجرایی شود. بنابر این کار را شروع کردند اما با مشکلاتی روبرو بودند و در نهایت عملا این کار تعطیل شد.

قالیباف ابراز داشت: در ابتدا قرار بود تا خط مترو فرودگاه حضرت امام (ره) از سوی شهرداری تهران اجرایی شود اما سپس در دولت وقت گفتند خودمان این خط را اجرا می کنیم. البته در قانون نوشته شده است که مترو تهران و حومه همانند مترو تهران - کرج به صورت یکپارچه است؛ آن زمان دخالت های بی موردی صورت گرفت و نظرات بی موردی مطرح شد اما در نهایت این کار ۱۰ سال به تعوبق افتاد. سرانجام در دو – سه سال اخیر تصمیم گیری شد تا شهرداری تهران این خط را اجرایی کند و امروز نیز این خط از سوی مجموعه مترو و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) ساخته شده است.

شهردار تهران با اشاره به حومه ای بودن خط هشت مترو تصریح کرد: هم اکنون خط هشت مترو تا فرودگاه حضرت امام (ره) تکمیل شده و طبیعتا از آنجا به بعد باید حدود ۱۹ کیلومتر تا بعد از فرودگاه امام(ره) ادامه پیدا کرده و به شهر پرند برسد. البته هم اکنون بخشی از زیرسازی ها ی مورد نیاز در ادامه مسیر انجام شده است و امیدوارم آن بخش هم با سرعت تا پرند ادامه پیدا کند چرا که مردم پرند برای رفت و آمد دچار مشکلات زیادی هستند.

به گفته قالیباف تست خط هشت مترو تهران تا فرودگاه حضرت امام (ره) در فروردین ماه سال جاری انجام شده و امروز افتتاح و بهره برداری از ن خط به صورت رسمی صورت می پذیرد.

وی با اشاره به روند بهره برداری از خط هشت مترو، گفت: خط هشت مترو نخستین خطی خواهد بود که به صورت شبانه روزی فعالیت می کند چرا که بخش عمده ای از مسافران فرودگاه حضرت امام (ره) در نیمه های شب رفت و آمد می کنند. از این رو مناسب تر است که مترو حتما در طول شب هم بتواند سرویس دهی مناسبی به مسافران داشته باشد.

شهردار تهران از طراحی واگن های خاص خط مترو فرودگاه حضرت امام (ره) خبر داد و گفت: واگن های مخصوص خط هشت در حال ساخت است و مراحل نهایی ساخت آنها در کارخانه واگن سازی تهران انجام می شود. از این رو این واگن ها در چند ماه آینده به ناوگان اضافه می شوند که هم از جهت رنگ و هم از نظر مبلمان داخلی کاملا متفاوت است. چرا که مسافران فرودگاه حضرت امام (ره) از راه دور سفر می کنند و واگن ها باید با نوع نگهداری و جابه جایی بار و ساک مسافران مناسب باشد.

قالیباف در ادامه خاطر نشان ساخت: در آینده به دنبال آن هستیم تا خط مترو فرودگاه مهرآباد به فرودگاه حضرت امام (ره) به صورت ۲۴ ساعته فعالیت کند تا دو فرودگاه را به یکدیگر متصل کند. همچنین خط یک مترو از تجریش تا فرودگاه حضرت امام (ره) هم در آینده شبانه روزی خواهد بود اما هم اکنون خط مترو از فرودگاه امام خمینی (ره) تا ایستگاه دروازه دولت در مرکز شهر به صورت شبانه روزی فعالیت می کند و این سرویس دهی را به مسافران خواهد داشت.

وی با بیان اینکه امروز با افتتاح خط هشت مترو و اتمام نهایی و تست خط شش پرونده ساخت مترو در شهر تهران به پایان رسیده است، ابراز داشت: بعضا می گویند شهرداری تهران در این سال ها بزرگراه ساخت ولی مترو نساخت، اما امروز می خواهم بگویم شهرداری و کارمندان شریف و زحمتکش آن هم مترو ساختند، هم بزرگراه ساختند، هم پل ساختند و هم پارک ساختند. امیدواریم تیم آینده مدیریت شهری هم گامی به جلو بردارد و برای آنها آرزوی موفقیت داریم.

شهردار تهران در پاسخ به سوال دیگری درباره ویژگی های خط هشت مترو تهران، گفت: بخشی از این خط به صورت زیر زمینی طراحی شده است که تا بعد از ایستگاه شهر آفتاب ادامه دارد، در ادامه خط مترو روی زمین اجرایی شده و پل های متعددی در طول مسیر دارد. همچنین در ورودی فرودگاه حضرت امام (ره) یک عرشه بزرگ پلی ساخته شده است چرا که مترو باید از روی بزرگراه عبور می کرد.

وی با اشاره به معماری ایستگاه مترو فرودگاه حضرت امام (ره) تاکید کرد: به طور قطع زیباترین و بهترین سالن ترمینالی ما در حوزه فرودگاهی و ایستگاه های مترو در فرودگاه حضرت امام (ره) ساخته شده است که امروز افتتاح می شود.

قالیباف در پایان در پاسخ به سوالی درباره زمان بهره برداری از پایانه شرق و باغ پرندگان تهران نیز گفت: افتتاح پایانه شرق در آینده نزدیک در دستور کار قرار دارد. همچنین این تصمیم گیری صورت گرفته است تا مترو را سه کیلومتر ادامه دهیم و به پایانه شرق برسانیم. در کنار این موارد فاز دوم باغ پرندگان به عنوان بزرگ ترین باغ پرندگان کشور با حدود هفت هکتار فضای مسقف قبل از اتمام مرداد ماه افتتاح خواهد شد.