به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی مصائبی ظهر دوشنبه در آیین اختتامیه چهلمین دوره مسابقات استانی قرآن کریم، اظهار کرد: ترویج فرهنگ قرآنی یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های سازمان اوقاف و امور خیریه قرار گرفته و در راستای ترویج این امر اقدامات چشمگیری انجام شده است.

وی افزود: سال گذشته شعار اختتامیه در رابطه با نهضت سواد آموزی قرآنی و همگانی کردن قرآن بود و از این شعار استقبال زیادی کردند، بنابراین امسال نیز این شعار را مطرح می کنیم.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه آذربایجان‌شرقی تصریح کرد: امید است تا تمامی دستگاه‌ها و ارگان‌های مرتبط در بحث برنامه‌های قرآنی وارد شوند تا بتوانیم مباحث قرآن و عترت را باهم پیش ببریم.

مصائبی با بیان اینکه در چند سال اخیر حضور چهره‌های آذربایجانی در مسابقات ملی و بین المللی قرآن کریم بسیار محدود بوده است، ادامه داد: باید زیر ساخت‌ها را در رابطه با این امر فراهم کنیم تا استعدادهای بالقوه در استان نمود پیدا کنند و بتوانیم ضمن معرفی نمایندگانی به مسابقات بین المللی و ملی، برنامه‌های قرآنی را در استان ترویج دهیم.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم با به کارگیری نیروی جوان و افزایش کیفیت مسابقات، در تبریز ۲۰۱۸ شاهد موفقیت‌های هرچه بیشتر قرآنی در سطح شهر باشیم.