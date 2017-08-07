۱۶ مرداد ۱۳۹۶، ۱۸:۰۳

مدیر کل اوقاف آذربایجان‌شرقی عنوان کرد:

غلبه بر آسیب‌های اجتماعی با گسترش فرهنگ قرآن و عترت

تبریز- مدیر کل اوقاف و امور خیریه آذربایجان‌شرقی از غلبه بر آسیب‌های اجتماعی با گسترش فرهنگ قرآن و عترت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی مصائبی ظهر دوشنبه در آیین اختتامیه چهلمین دوره مسابقات استانی قرآن کریم، اظهار کرد: ترویج فرهنگ قرآنی یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های سازمان اوقاف و امور خیریه قرار گرفته و در راستای ترویج این امر اقدامات  چشمگیری انجام شده است.

وی  افزود:  سال گذشته شعار اختتامیه در رابطه با نهضت سواد آموزی قرآنی و همگانی کردن قرآن بود و از این شعار استقبال زیادی کردند، بنابراین امسال نیز این شعار را مطرح می کنیم.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه آذربایجان‌شرقی تصریح کرد: امید است تا تمامی دستگاه‌ها و ارگان‌های مرتبط در بحث برنامه‌های قرآنی وارد شوند تا بتوانیم مباحث قرآن و عترت را باهم پیش ببریم.

مصائبی با بیان اینکه در چند سال اخیر حضور چهره‌های آذربایجانی در مسابقات ملی و بین المللی قرآن کریم بسیار محدود بوده است، ادامه داد: باید زیر ساخت‌ها را در رابطه با این امر فراهم کنیم تا استعدادهای بالقوه در استان نمود پیدا کنند و بتوانیم ضمن معرفی نمایندگانی  به مسابقات بین المللی و ملی، برنامه‌های قرآنی را در استان ترویج دهیم.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم با به کارگیری نیروی جوان و افزایش  کیفیت مسابقات، در تبریز ۲۰۱۸ شاهد موفقیت‌های هرچه بیشتر قرآنی در سطح شهر باشیم.

