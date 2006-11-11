چهارمین نشست رهبران سیاسی لبنان بدون نتیجه پایان یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری الجزیره، میشل عون رئیس جریان ملی آزاد که از همپیمانان جنبش حزب الله به شمار می رود؛ با بیان این مطلب اعلام کرد که زمان برگزاری جلسه بعدی مشخص نشده است.



سومین جلسه مشورتی رهبران سیاسی لبنان برای برون رفت از بحران کنونی این کشور پنجشنبه 18 آبان برگزار شد و ادامه رایزنی ها به امروز موکول شد.



رئیس مجلس لبنان در پی برگزاری سومین نشست مشورتی رهبران احزاب، طیف ها و جریان های سیاسی مختلف لبنان برای رایزنی درباره مسئله تشکیل دولت وحدت ملی و قانون انتخاباتی جدید گفت : مسئله سرنگونی دولت کنونی لبنان در جلسات مشورتی مطرح نیست، بلکه موضوع مطرح شده، توسعه دولت می باشد.

نبیه بری افزایش اعتماد بین احزاب وطیف های مختلف سیاسی لبنان را از جمله دستاورهای جلسات مشورتی تا کنون دانست و خاطرنشان کرد: این جلسات سبب بازگشت اعتماد طرفها به یکدیگر و حرکت در جهت منافع ملی لبنان شده است.

وی ابراز امیدواری کرد که جلسه مشورتی روز شنبه با پیشرفت هایی همراه باشد.