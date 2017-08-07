روایت شافعی از رنج های وزیر اقتصاد/شاگرد اول مجلس در کابینه نیست!

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی دقایقی قبل با حضور علی طیب نیا وزیرامور اقتصادی و دارایی در اتاق بازرگانی ایران آغاز بکار کرد.

با توجه به اینکه فردا لیست پیشنهادی وزرای کابینه دوازدهم از سوی رئیس جمهور به مجلس ارائه می‌شود این نشست آخرین حضور طیب نیا در کسوت وزیر اقتصاد دولت یازدهم است.

بر اساس گفته نمایندگان مجلس، رئیس جمهور فردا لیست کابینه پیشنهادی را به مجلس ارائه می دهد.

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با بیان اینکه علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، به نهایت جد و جهد مسائل اقتصادی را در شورای گفتگو نرسیده است؛ گفت: البته در برخی از موارد ممکن است نتایج مورد نظر هم حاصل نشده باشد، ولی تلاش بی وقفه از سوی وی صورت گرفته است.

وی افزود: علی طیب نیا نه به لحاظ وظیفه سازمانی، بلکه به لحاظ اعتقاد شخصی به این نهاد، تلاش های فراوانی برای شورای گفتگو داشت و با علاقمندی مسائل را پیگیری نمودند، در حالیکه اگرچه این طور وانمود می شد که رهبری اقتصادی به عهده طیب نیا بود، اما عزلت و تنهایی را در بسیاری از موارد از سوی وی شاهد بودیم و همین محدودیتها سبب شد که آنچه در شورای گفتگو گذشت، به نتایج مطلوب نرسد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خاطرنشان کرد: حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی در شورای گفتگو، همراه با رنج های فراوانی بود که متاسفانه در مجموع عملکرد اجرای سیاستهای اصل 44 و خصوصی سازی، هیچ فردی رضایت ندارد؛ اما مسائل و مشکلاتی که در هیات واگذاری وجود داشت و ما شاهد آن بودیم و از سوی وزیر اقتصاد نیز بارها اعلام شد، باعث شد که نتیجه مطلوب حاصل نشود. البته شاید بهتر باشد بگوییم نتیجه ای هم حاصل نشده است.

وی با بیان اینکه علی طیب نیا، شاگرد اول مجلس در روز رای اعتماد کابینه یازدهم، در کابینه دوازدهم حضور ندارد، از وزیر امور اقتصادی و دارایی درخواست کرد تا ارتباط خود را با بخش خصوصی قطع نکند. او گفت: حیف است که شاگرد اول مجلس در کابینه دوازدهم حضور ندارد.