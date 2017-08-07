خبرنگار آگاهی بخش جامعه از حقایق است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مهدیان در آئین تجلیل از خبرنگاران میامی که بعد از ظهر دوشنبه در ارشاد اسلامی این شهرستان برگزار شد، ضمن بیان ویژگی های یک خبرنگار موفق، بیان داشت: خبرنگاران تصویرگران زمان خویش و پرچم‌دار تعهد و وظیفه‌اند که با هدف روایت حقیقت، بیرق بزرگ آگاهی‌بخشی را بر دوش کشیده و خالصانه و بی‌ادعا وجود خویش را چراغ راه جامعه کرده‌اند.

وی افزود: خبرنگاران آگاهی بخش حقایق به مردم هستند لذا رشد و توسعه فرهنگی جامعه مستلزم عزم جدی این قشر در رسالتشان یعنی آگاهی بخشی مردم تلقی می شود.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی میامی، گفت: بی شک، دستیابی به قله‌های پیشرفت، سربلندی و سعادت کشور، مراقبت از منافع ملی و مصالح مردم و آرمان‌های ارزشمند انقلاب اسلامی جز با حق‌جویی، صدق و مجاهدت در عرصه آگاهی ممکن نمی‌شود.

مهدیان تاکید کرد: میامی با جمعیتی ۴۰ هزار نفری و همچنین ظرفیت هایی بالقوه فرهنگی و هنری مانند ابن یمین فرومدی، شیخ حسن جوری و ... یکی از قطب های فلسفه، اندیشه و عرفان شرق است لذا باید خبرنگاران به این مهم عنایت داشته باشند و در راستای شناساندن این پتانسیل ها به خارج از استان و کشور اقدام کنند.

وی افزود: فعالیت های فرهنگی در میامی با دارابودن یک پایگاه خبری دارای مجوز، سه موسسه فرهنگی و هنری، ۱۵ کانون و هشت انجمن فعال فرهنگی خوشبختانه در مسیر درستی قرار دارد که امیدواریم بتوانیم در این حوزه موفقیت های بیشتری کسب کنیم.