آغاز ثبت نام طرح کارورزی در قرچک

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود مرسلپور ظهر دوشنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان قرچک که با حضور داود روشن نیار، معاون اشتغال و سام دلیری، معاون تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران و اعضای کمیته اشتغال شهرستان قرچک برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به اهمیت طرح و سامانه کاورزی در شهرستان قرچک در دو بخش به آن پرداخته می‌شود که یکی در بخش تجربه کارورزی در برنامه چهارم و نگاه منفی به برنامه و دیگری نگاه مثبت برای مسائل حل شده موجود است.

مرسلپور افزود: در کشور دو مشکل اساسی وجود دارد و تا زمانی که این مشکلات حل نشوند معضل شغل یابی و کار همچنان ادامه خواهد داشت که اولین و مهم ترین مشکل، بخشی نگری است و اصل دستورالعملی که توسط دولت ارائه شده است به دست فراموشی سپرده می‌شود و این واقعیت تلخی است که وجود دارد و لازم است برای پیشرفت سامانه کارورزی باید مانع بخشی نگری در قرچک شویم.

وی در ادامه گفت: مشکل دوم کپی برداری و مطرح کردن موضاعاتی است که در برنامه ها و جلسات سالهای گذشته بیان شده اند و هر جلسه ای که پیرامون کارورزی با مسئولین ذیربط برگزار می‌شود مطالب و عناوین و آمارها هیچ گونه تغییری پیدا نمی‌کنند و این کپی برداری این امور است که سبب می‌شود هیچ گرهی از مشکلات باز نشود و کاستی ها بر قوت خود باقی بمانند، که این یک ضایعه بزرگ در کشور است و امیدواریم با توجه به سیاستی که دولت در پیش دارد بتوانیم برنامه های موجود در دستورالعمل ها را به مرحله اجرا برسانیم.

فرماندار قرچک با اشاره به اینکه در برنامه چهارم در ارتباط با سامانه کاورزی یکی از چالش های بزرگی که صاحبان صنایع و کارگاه ها با آن درگیر بودند این است که فرد باید ابتدا ثبت نام کند و سپس به عنوان نیروی کار مشغول کار شود گفت: اشکال عمده این طرح که از سوی صاحبان مشاغل مطرح می شود این است که ابتدا باید در این سامانه کلیه اطلاعات صاحبان کارگاه ها ثبت شود و در مرحله بعد نیروی کار به آنها معرفی شود و با توجه به این که، در حال حاضر بسیاری از این کارگاه ها دچار رکود اقتصادی هستند با این طرح مشکل دارند که امیدواریم این معضل حل شود.

وی بیان داشت: در بخش دوم به زوایای مثبت این طرح اگر بخواهیم اشاره کنیم باید اذعان کنیم وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی که متولی کاریابی است و نه ایجاد شغل، بایستی تدبیر و سیاستی اتخاذ کند که طی آن سیاست پشت میز نشینی که میان دانش آموختگان به شدت وجود دارد و گرایش اکثریت به رشته های نظری است حذف شود و سیاست، شرایط و تغییر مشی را در فرهنگ ایجاد کند که دانش آموختگان دانشگاهی ما به سمت مشاغل تولیدی، صنفی و صنعتی رفته و ضمن خدمت به کشور سبب تولید و اشتغال بشوند و در همین راستا ثبت نام طرح کارورزی در قرچک آغاز شده است.

مرسلپور با بیان اینکه در حوزه بهزیستی نیز همین طرح کارورزی و کارآفرینی به شکل بسیار خوبی در حال انجام است گفت: ما در همین شهرستان معلول بالای ۷۰ درصد داریم که از مددجویان بهزیستی است و با کامپیوتر کار میکند، و به کسب درآمد مشغول است و یا کمیته امدادکه با ایجاد یک بازار افراد و مددجویان دارای شغل شدند و کار توام با درآمد زایی انجام می‌دهند و این توانمندی را به مددجویان خود هدیه کرده اند و همچنین بخش عظیم از باری که بر عهده اداره کار و رفاه است، به عنوان شغل یابی از طریق حوزه های مختلف صنعت و معدن و اصناف نیز انجام می‌شود.

فرماندار قرچک گفت: موضوع مهم در زمینه سامانه کارورزی و اشتغال چگونگی اجرای این برنامه است و ما نباید به دنبال آمار و ارقام باشیم و باید اجرای شکلی و ماهیتی برنامه را دنبال کنیم، اما این شیوه کنونی نه اجرایی است و نه موثر می‌باشد و لازم به ذکر است که کارهای موازی کاری کشور را دچار مشکل و دردسر می‌کند چرا که هیچ سامانه دقیق نظارتی شغل یابی وجود ندارد و نیاز آن کاملا ملموس است.