۳۰منطقه محروم و آسیب پذیر در استان زنجان شناسایی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد امندی بعد از ظهر دوشنبه از فعالیت ۱۵۱۸ جهادگر در اردوهای جهادی زنجان خبرداد و افزود: این جهادگران در قالب ۷۴ گروه به ۸۳ اردوی جهادی تا پایان تابستان به روستاهای محروم زنجان اعزام می شوند.

وی ادامه داد: بیش از ۶۰ طرح عمرانی آموزشی، فرهنگی ، عمرانی ، بهداشت و سلامت ،عقیدتی و کشاورزی نیز یاریگر اهالی روستاها هستند.

امندی با بیان اینکه ۳۰ منطقه محروم و آسیب پذیر در استان زنجان برای اردوهای جهادی شناسایی شده است، ادامه داد: در استان زنجان ۱۲۰ گروه جهادی ساماندهی شده است که تا پایان سال به ۱۵۰ اردوی جهادی اعزام خواهند شد.