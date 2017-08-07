  1. استانها
  2. زنجان
۱۶ مرداد ۱۳۹۶، ۱۸:۲۳

رئیس بسیج سازندگی سپاه انصارالمهدی استان زنجان:

۳۰منطقه محروم و آسیب پذیر در استان زنجان شناسایی شده است

۳۰منطقه محروم و آسیب پذیر در استان زنجان شناسایی شده است

زنجان-رئیس بسیج سازندگی سپاه انصارالمهدی استان زنجان گفت: ۳۰ منطقه محروم و آسیب پذیر در استان زنجان برای اردوهای جهادی شناسایی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد امندی بعد از ظهر دوشنبه از فعالیت ۱۵۱۸ جهادگر در اردوهای جهادی زنجان خبرداد و افزود: این جهادگران در قالب ۷۴ گروه  به ۸۳ اردوی جهادی تا پایان تابستان به روستاهای محروم زنجان اعزام می شوند.

وی  ادامه داد: بیش از ۶۰ طرح عمرانی آموزشی، فرهنگی ، عمرانی ، بهداشت و سلامت ،عقیدتی و کشاورزی نیز یاریگر اهالی روستاها هستند.

امندی با بیان اینکه  ۳۰ منطقه محروم و آسیب پذیر در استان زنجان برای اردوهای جهادی شناسایی شده است، ادامه داد: در استان زنجان ۱۲۰ گروه جهادی ساماندهی شده است که تا پایان سال به ۱۵۰ اردوی جهادی اعزام خواهند شد.

کد مطلب 4052800

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها