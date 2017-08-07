نبرد سنگین ارتش سوریه با داعش در جنوب شرق الرقه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، جنگنده های سوری مواضع داعش را در محله الصناعه در شهر دیرالزور و در اطراف تپه علوش و شرکت برق در جنوب این شهر و روستای الجفره در جنوب شرق این شهر هدف قرار دادند.

از سوی دیگر منابع سوری اعلام کردند: مین کارگذاشته شده از سوی گروههای مسلح در منطقه وادی العزیب در شرق منطقه شیخ هلال در حومه حماه سبب زخمی شدن سه کارگر شرکت برق هنگام انجام وظیفه آنها شد.

منابع وابسته به گروههای مسلح نیز از کشته شدن دو غیرنظامی هنگام عبور از حومه شمالی ادلب به ترکیه در تیراندازی ارتش ترکیه به سوی آنها خبر دادند.

این در حالی است که ارتش سوریه دامنه سیطره خود را در حومه شرقی حمص را دو روز پس از تسلط بر شهر السخنه وسعت بخشیدند و در شرق روستای منوخ مناطقی را به تسلط خود درآوردند.

در جریان این عملیات ۹ داعشی کشته و دهها تکفیری دیگر زخمی شدند.

ارتش سوریه و متحدانش، یورش داعش را در دیرالزور دفع کردند.

در حومه جنوبی الرقه نیز ارتش سوریه مواضع داعش را در کوه البولیه، معدان، الخمیسیه، الجابر، و النمیصه هدف قرار داد.

منابع سوری از درگیری های ارتش سوریه و داعش در اطراف روستاهای الخمیسیه و الجابر در غرب شهر معدان در حومه جنوب شرقی الرقه خبر دادند و اعلام کردند: این درگیری های در راستای پیشروی های ارتش به سوی معدان است.