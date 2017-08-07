به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهرداری اردبیل حمید لطف‌اللهیان در بازدید از پروژه‌های فعال مجموعه شورابیل گفت: ورودی جدید از سمت شهرک نادری از جمله ورودی‌های چندگانه شورابیل محسوب می‌شود که در قالب یک پارک احداث می‌شود.

وی افزود: ورودی‌های جدید شورابیل با هدف توسعه منطقه گردشگری شورابیل و سهولت دسترسی به مناطق مختلف این مجموعه طراحی و مورد اجرا قرار گرفته است.

شهردار اردبیل با تأکید بر ضرورت پیوست فرهنگی پروژه‌های عمرانی ادامه داد: طراحی این پارک با تکیه بر فرهنگ شهر اردبیل انجام گرفته است که درکنار آن سلامت‌محور بودن این پروژه نیز مورد تأکید است.

لطف‌اللهیان متذکر شد: عملیات احداث ورودی جدید از سمت شهرک نادری که مسیرهای خیابان ۴۵ متری نادری را به مجموعه شورابیل وصل می‌کند از روزهای پایانی سال ۹۵ آغاز شده و تاکنون ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی تصریح کرد: این پروژه در زمینی به مساحت شش هکتار در حال احداث است که تاکنون عملیات خاک‌برداری در این محل با حجم ۴۳ هزار و ۷۵۰ مترمکعب انجام گرفته است.

وی با اشاره به اینکه عملیات خاک‌برداری پارکینگ این پروژه به اتمام رسیده است افزود: عملیات خاک‌برداری، دیوار سنگی و اجرای ۷۰ درصد از زیرسازی این پروژه انجام شده و پازل چینی و جدول‌گذاری نیز به‌محض اتمام عملیات زیرسازی آغاز می‌شود.

شهردار اردبیل با بیان اینکه از آغاز سال جاری تا کنون ۸۰۰ میلیون تومان برای احداث این پروژه هزینه شده است، تصریح کرد: احداث رستوران، کافی شاپ و آمفی تئاتر روباز از دیگر بخش های این پروژه است که درآینده نزدیک اجرا می‌شود.