به گزارش خبرنگار مهر، ایرج احمدزاده بعد از ظهر دوشنبه در نشست خبری ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن ۱۷ مرداد، روز خبرنگار با اشاره به اینکه یکی از اولویتهای این ادارهکل در حوزه عمرانی، اتمام پروژههای نیمهتمام ورزشی است، افزود: خوشبختانه با پیگیریهای صورت گرفته در دولت تدبیر و امید، امروز شاهد افزایش ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصدی اعتبارات عمرانی وزارت ورزش و جوانان هستیم.
وی با بیان اینکه این افزایش اعتبار میتواند نویدبخش تسریع در روند اجرای پروژههای نیمهتمام ورزشی و تکمیل بسیاری از زیرساختهای ورزشی استان باشد، تصریح کرد: یکی از پروژههایی که تاکید جدی بر روی آن داریم تا با تخصیص اعتبار به اتمام برسد، پروژه استادیوم ۱۵ هزار نفری زنجان است که بدون شک، بهرهبرداری از این پروژه یکی از دغدغههای اهالی ورزش زنجان طی سالهای اخیر بوده است.
معاون پشتیبانی و توسعه منابع ادارهکل ورزش و جوانان استان زنجان با اشاره به اینکه دو سال پیش فراخوانی برای اتمام ۱۲ پروژه نیمهتمام ورزشی صادر شد که متاسفانه هیچکس از آن استقبال نکرد، ادامه داد: خوشبختانه با پیگیریهایی که در این راستا صورت گرفت، توانستیم طی سال گذشته از طریق فراخوان برای چهار پروژه نیمهتمام ورزشی استان، سرمایهگذار تعیین کنیم که یکی از این پروژههای استخر هیدج است.
احمدزاده در ادامه با یادآوی اینکه در سال ۹۴ در ورزش قهرمانی رتبه هفتم، در ورزش همگانی رتبه هشتم، در فعالیتهای فرهنگی رتبه اول و در حوزه جوانان نیز رتبه دوم کشوری را کسب کردیم، افزود: این در حالی است که سال ۹۳ در خصوص ارزیابی عملکرد، در سطح استان بین ۶۰ ادارهکل رتبه ۴۲ را کسب کردیم و این رتبه سال ۹۴ به ۱۵ ارتقا یافت. در سطح بررسیهای وزارتخانهای و ملی نیز سال ۹۳ از رتبه ۱۷ و سال ۹۴ از رتبه ۵ برخوردار بودیم.
وی با اشاره به اینکه کل سهم اعتبارات عمرانی ورزش استان در سالجاری حدود ۱۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان است، تصریح کرد: همه تلاش ما این است که بتوانیم با تخصیص اعتبار به پروژههای نیمهتمام ورزشی استان بهویژه پروژه استادیوم ۱۵ هزار نفری، شاهد افتتاح آن در پایان سال مالی باشیم.
