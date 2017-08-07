تیم ملی اهداف پروازی بانوان چهارم آسیا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین روز از رقابتهای تیراندازی اهداف پروازی قهرمانی آسیا در رشته تراپ بانوان با حضور ۳۰ ورزشکار از ۸ تیم برگزار شد که در نهایت تیم کشورمان با ترکیب مرضیه پرورش نیا، فاطمه امیری بهزادی و غزاله جهاندار توانستند با مجموع امتیاز ۱۷۷ در مصاف با حریفان قدرتمند آسیا در یک قدمی مدال برنز و در جایگاه چهارم بایستد.

در این مسابقه حساس در بخش انفرادی که در ۳ راند برگزار شد٬ مرضیه پرورش نیا با امتیاز ۶۳ عنوان هشتم٬ فاطمه امیری بهزادی با امتیاز ۵۷ جایگاه نوزدهم و غزاله جهاندار با امتیاز ۵۷ عنوان بیست و دوم را از آن خود کردند.در این رقابت ها تیم های چین، کره شمالی و قزاقستان بالاتر از ایران و در رده های اول تا سوم قرار گرفتند.

هفتمین دوره مسابقات تیراندازی به اهداف پروازی قهرمانی آسیا – قزاقستان با حضور ۱۹۱ ورزشکار از ۱۸ کشور آسیایی از ۱۵ تا ۲۴ مرداد ماه برگزار می شود.