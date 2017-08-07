۱۶ مرداد ۱۳۹۶، ۲۱:۱۴

تیراندازی قهرمانی آسیا؛

تیم ملی اهداف پروازی بانوان چهارم آسیا شد

تیم ملی بانوان اهداف پروازی ایران با مجموع امتیاز ۱۷۷ در جایگاه چهارم رقابتهای تیراندازی قهرمانی آسیا قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین روز از رقابتهای تیراندازی اهداف پروازی قهرمانی آسیا در رشته تراپ بانوان با حضور ۳۰ ورزشکار از ۸ تیم برگزار شد که در نهایت تیم کشورمان با ترکیب مرضیه پرورش نیا، فاطمه امیری بهزادی و غزاله جهاندار توانستند با مجموع امتیاز ۱۷۷ در مصاف با حریفان قدرتمند آسیا در یک قدمی مدال برنز و در جایگاه چهارم بایستد.

در این مسابقه حساس در بخش انفرادی که در ۳ راند برگزار شد٬ مرضیه پرورش نیا با امتیاز ۶۳ عنوان هشتم٬ فاطمه امیری بهزادی با امتیاز ۵۷ جایگاه نوزدهم و غزاله جهاندار با امتیاز ۵۷ عنوان بیست و دوم را از آن خود کردند.در این رقابت ها تیم های چین، کره شمالی و قزاقستان بالاتر از ایران و در رده های اول تا سوم قرار گرفتند. 

هفتمین دوره مسابقات تیراندازی به اهداف پروازی قهرمانی آسیا – قزاقستان با حضور ۱۹۱ ورزشکار از ۱۸ کشور آسیایی از ۱۵ تا ۲۴ مرداد ماه برگزار می شود.

