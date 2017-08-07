تشریح جزئیات ارائه خدمات سلامت به دانش آموزان

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیدمحمد هادی ایازی در مراسم امضای تفاهم نامه وزرای بهداشت و آموزش و پرورش برای ارائه خدمات آموزشی به دانش آموزان دارای بیماری های خاص و صعب العلاج، اظهار داشت: ارتقای سیستم های گرمایشی و سرمایشی بیش از ۲۸ هزار کلاس مدارس، کنترل شیر مدارس و ممنوعیت عرضه مواد غذایی فسادپذیر مانند کالباس، سوسیس، چیپس و نوشابه های گازدار با رویکرد کنترل بوفه مدارس، تنها بخشی از نتایج اجرای این تفاهم نامه بود.

وی تصریح کرد: در طول یک سال تحصیلی، بیش از ۱۲۵ هزار بازدید از ۱۱۴ هزار مدرسه، بیش از ۶۳ هزار مورد بازدید از ۳۶ هزار جایگاه توزیع شیر و بیش از ۴ هزار نمونه برداری از شیر انجام شد که برخی موارد به علت غیربهداشتی بودن به لغو قرارداد با برخی از کارخانجات منجر شد.

معاون اجتماعی وزارت بهداشت به دومین تفاهم نامه بین دو وزارتخانه با موضوع خودمراقبتی، اشاره کرد و گفت: در این تفاهم نامه با همکاری معاونت سلامت و تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش و معاونت بهداشت وزارت بهداشت یک میلیون و ۲۷۰ هزار دانش آموز به عنوان سفیران سلامت فعالیت خود را در مدارس آغاز کردند که اقدام بسیار تاثیرگذاری در حوزه سلامت و ارتقای آموزش و سواد سلامت است.

ایازی با اشاره به انعقاد تفاهم نامه «نظام مراقبت های اجتماعی دانش آموزان» بین ۹ دستگاه از جمله وزارت بهداشت و آموزش و پرورش با هدف مراقبت و ارتقای سلامت اجتماعی دانش آموزان، یادآور شد: در ابتدا این تفاهم نامه به صورت پایلوت در ۶ استان و ۷۲ مدرسه دخترانه و پسرانه اجرا شد و از مهرماه سال جاری نیز در ۳۱ استان و ۳۸۴ مدرسه گسترش می یابد.

وی اظهار داشت: تفاهم نامه بهداشت دهان و دندان نیز در سال ۹۴ بین دو وزارت آموزش و پرورش و بهداشت و درمان امضا شد و براساس آن، تمامی دانش آموزان مقطع ابتدایی که حدود ۷ میلیون نفر بودند تحت فلوراید تراپی قرار گرفتند. همچنین آموزش بهداشت دهان و دندان به معلمان، اولیا و دانش آموزان نیز ارائه شد.

معاون اجتماعی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: تفاهم نامه ارائه خدمات آموزشی به دانش آموزان دچار بیماری های خاص و صعب العلاج در بیمارستان ها موجب برطرف شدن دغدغه های مدیریت آموزشی و نظام سلامت در کشور می شود.

ایازی یادآور شد: وزارت آموزش و پرورش در سال ۹۵ برای حوزه سلامت ردیف بودجه خاص در نظر گرفت و این اعتبارات برای اجرای ۵ برنامه که شامل ۳ برنامه در حوزه سلامت و ۲ برنامه در حوزه پیشگیری است، اختصاص یافته است.

وی در پایان از اقدامات انجام شده در اضافه شدن درس بهداشت و تغذیه و انسان سالم و محیط زیست به مدت ۴ ساعت در هفته برای دوره متوسط دوم و کلاس یازدهم تقدیر کرد و گفت: درسنامه آموزش جامع سلامت توسط وزارت بهداشت و آموزش و پرورش برای پیش بینی در تمام مقاطع به سازمان پژوهش و برنامه ریزی کتب درسی ارائه شده است.