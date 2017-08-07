بستر توسعه تعاملات اقتصادی ایران و شیلی فراهم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر نماینده مردم گرمی در مجلس، سید حمایت میرزاده بعدازظهر دوشنبه در دیدار با رئیس گروه دوستی پارلمانی شیلی و ایران تصریح کرد: دو کشور ایران و شیلی در راستای ارتقاء سطح همکاریها و منافع دو ملت میتوانند از فرصتهای موجود بهره ببرند.
وی روند تعاملات اقتصادی و فرهنگی بین ایران و شیلی را مثبت ارزیابی کرد و گفت: تعاملات اقتصادی و فرهنگی مطلوبی بین دو کشور برقرار است و بسترهای مناسبی برای توسعه روابط در بخشهای مختلف اقتصادی، تجاری و فرهنگی میان دو کشور وجود دارد.
میرزاده با اشاره به تعاملات دیرینه دو ملت گفت: پیشینه مراودات میان ایران و شیلی بستر مناسبی جهت گسترش همکاریها در سایر عرصهها فراهم ساخته است.
وی در ادامه بر توسعه و گسترش مناسبات اقتصادی و فرهنگی به ویژه ارتباطات پارلمانی فیمابین تأکید کرد.
در این دیدار رئیس گروه دوستی پارلمانی شیلی و ایران نیز ابراز امیدواری کرد با توسعه روابط گروههای دوستی دو کشور بتوان به تعمیق روابط پارلمانی اقدام کرد.
ایوان فلورس با ابراز خرسندی از گسترش مراودات فرهنگی و اقتصادی میان دو کشور و ابراز خرسندی از حضور در مراسم تحلیف رئیسجمهور کشورمان اضافه کرد: رابطه ایران و شیلی همواره برقرار بوده و منازعات جهانی کمتر توانسته است خللی در تعاملات دو کشور وارد کند.
وی افزود: شیلی مصمم به توسعه روابط با ایران است و در همین راستا، تعاملات گروههای دوستی دو کشور میتواند فتح باب توسعه فیمابین باشد.
