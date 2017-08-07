لزوم حمایت جامعه بین الملل از تمامیت ارضی و یکپارچگی عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، یان کوبیش، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور عراق درحاشیه مراسم تحلیف ریاست جمهوری با حسین امیرعبداللهیان، دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین‌الملل دیدار و گفتگو کرد.

امیرعبداللهیان در ابتدای دیدار با اشاره به مسائل اخیر عراق، گفت : نقش مرجعیت دینی، آقای العبادی، دولت، مردم، مجلس، نیروهای مسلح و حشد الشعبی درپاکسازی عراق از وجود تروریسم تکفیری، قابل تقدیراست. جمهوری اسلامی ایران به حمایت های همه جانبه خود از عراق در مسیر تثبیت ثبات و امنیت این کشور و منطقه ادامه خواهد داد.

وی افزود اینکه در چارچوب قانون اساسی، مردم عراق چه تصمیمی بگیرند به امور داخلی این کشور برمی‌گردد اما جمهوری اسلامی ایران مخالف تجزیه عراق و کشورهای جهان اسلام و منطقه است. ما خواهان زندگی صلح آمیز مردم عراق اعم از سنی، شیعه، کرد و ترکمن در فضایی مملو از صلح، ثبات و امنیت هستیم.

وی افزود: وحدت ملی عراق در شرایط کنونی اولویت مهمی است و نباید در دوران قبل از انتخابات پارلمانی، مسائلی از قبیل طرح رفراندوم در کردستان و اقدامات مداخله جویانه خارجی، مانعی بر سر استقرار کامل یک عراق با ثبات پسا داعش در منطقه باشد.

دستیار ویژه رئیس مجلس گفت: مشورت و همکاری ها بین عراق، کشورهای منطقه و فرا منطقه ادامه دارد و جمهوری اسلامی ایران نیز همواره در تماس لازم با طرف های عراقی و سازمان ملل می باشد.

او افزود: جامعه بین‌الملل باید از دولت و مردم عراق و تمامیت ارضی و یکپارچگی این کشور حمایت کند.

مدیر کل بین اللمل مجلش شورای اسلامی افزود :فراموش نشود که در گذشته ارسال برخی علائم اشتباه به احزاب و گروهها باعث کمک به بی ثباتی این کشور و بروز جریان های خطرناکی نظیر داعش شد.

برای کمک به بازگشت عراق به جایگاه مهم و طبیعی این کشور در منطقه و نقش آفرینی فعال عراق در کمک به حل بحران‌های منطقه، باید در خصوص ضرورت استراتژی عراق واحد، مواضعی شفاف تر و محکم تر از سوی سازمان ملل بیان شود.

او همچنین افزود: بازی با برگه تروریسم در منطقه خطرناک است و جامعه جهانی باید برای پاکسازی کامل تفکر خطرناک وهابیسم داعشی با قاطعیت اقدام کند.

در ادامه این دیدار یان کوبیش، نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در امور عراق ضمن ابراز خرسندی از مواضع مشترک با جمهوری اسلامی ایران در زمینه کمک به ایجاد ثبات و امنیت در عراق پس از داعش، گفت: ما خواهان کمک دولت فدرال دموکراتیک عراق هستیم که در آن طبق نظر مشترک مان با ایران، همه اقوام اعم از کرد، شیعه، سنی و ترکمن در امنیت و صلح در کنار هم زندگی می نمایند. او افزود: باید زمینه اختلافات را بررسی و از آنها جلوگیری نمود زیرا این نوع اختلافات، پتانسیل تبدیل شدن به یک اختلاف جدی و بحران را دارند. وی گفت : از سال ۲۰۰۳ به بعد و در جریان انتقال قدرت، همواره موضوعات قابل بحثی بین گروههای مختلف عراقی وجود داشته است و باید اذعان کردکه در حال حاضر آقای العبادی کمک های زیادی به حل مسائل می نمایند.

وی اضافه نمود : اوضاع در حال حاضر در عراق به گونه ای است که سازمانهای بین المللی از جمله سازمان ملل باید اقدامات لازم در همکاری با دولت عراق را برای تقویت وفاق ملی در سایه قانون اساسی عراق داشته باشند.

یان کوبیش در ادامه افزود: مسئله کمک بشردوستانه در عراق برای سازمان ملل حائز اهمیت است و سازمان ملل از تلاش‌های سازنده ایران در کمک به عراق مطلع است و قدردانی می نماید. نقش ایران در همه مراحل کمک اقتصادی، حمایت سیاسی و مبارزه با داعش در عراق برجسته بوه است. او در پایان گفت: علیرغم تفاوت رویکردهای بازیگران داخلی و خارجی، روند احیای ثبات در عراق، سیر صعودی و مثبت دارد. برای پایان دادن به برخی اختلافات داخلی عراق، باید روند مذاکرات داخلی را تقویت کرد.