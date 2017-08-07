خبرنگاران نقش مهمی در ارتقای فرهنگی و دینی جامعه دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام صفر قربانپور روز دوشنبه در نشست با اصحاب رسانه به مناسبت روز خبرنگار در اراک، اظهار داشت: این روز نشان دهنده جایگاه ارزشی رسالت خبری است و از طریق همین رسالت خبری است که همگان پیام جمهوری اسلامی را خواهند شنید و باید مبنای رسالت خبری وظیفه شناسی باشد، چرا که وقتی مبنا وظیفه است خود را موظف به انجام وظایف می کنیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی تشریح کرد: داشتن نیروهای کیفی خبری و رسانه ای در جای جای کشور برای جمهوری اسلامی ارزش و اهمیتی والا دارد و این موضوع قابل توجه و الگو است که برای رسالت پیام رسانی مرز جغرافیایی را هدف اصلی قرار ندهیم و هر کجا که رسالت اقتضا کرد حضور پیدا کنیم.

قربانپور خاطرنشان ساخت: اصل گرامیداشت این روز، ایثار و فداکاری است چرا که اگر شهید صارمی در حین انجام وظیفه در افغانستان به دست طالبان به شهادت نمی رسید شاید نامگذاری برای روز خبرنگار اتفاق نمی افتاد پس گرامیداشت ایثار و شهادت در نامگذاری این روز دخیل است.

وی ادامه داد: این مساله نشان می دهد که جمهوری اسلامی و نظام مردم سالار دینی برای اصل ایثار، شهادت و فداکاری همان جایگاهی را قائل است که قرآن و دین برای این مقام والا قائل شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی بیان کرد: پیام رسانی نقش بزرگی در هر جامعه ای اعم از دینی و غیر دینی دارد و نکته مهم این است که آنچه اسلام و حکومت دینی بنا است بگوید به زبان مبلغین و پیام رسانان گسترش پیدا می کند.

قربانپور گفت: پیام رسانی اهمیت مبنایی دارد و جمهوری اسلامی برای رساندن پیامش به عالم و عرضه ساختار حکومت دینی اش باید دارای خبرنگاران مفید و موثر باشد و اصل خبررسانی در حاکمیت دینی از ضروریات است.

وی افزود: به دست بلند پیام رسانی و خبررسانی محتوای مکتبی و اسلامی به دنیا عرضه می شود و امید است که گرایش افکار عمومی به سمت اسلام بیش از پیش باشد و هر جا حقایق حاکمیت دینی اسلام به خوبی به مردم رسید جاذبه ایجاد کرد کما اینکه می بینیم گرایش مردم دنیا به اسلام رو به افزایش است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی تصریح کرد: از نگاه بخش فرهنگی و دینی خبرنگاران حلقه های واسط دو جانبه بین مردم و مدیران و تصمیم گیران حاکمیت دینی هستند و همچنین یکی از رسالت های خبرنگاران انعکاس و انتقال مطالبات مردم و جامعه به مسئولان است تا عملکرد بهتری در این زمینه داشته باشند.

وی در پایان افزود: اگر فضای جامعه دینی و قرآنی باشد بسیاری از ناهنجاری ها را از بین خواهد برد بنابراین برای هدایت جامعه به سوی ارزش ها و هنجارها اقدامات گسترده قرآنی نیاز است که کار اطلاع رسانی در این زمینه نقش مهمی ایفا می کند.