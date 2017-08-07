به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر قالیباف در مراسم افتتاح خط ۸ مترو (حد فاصل شهر آفتاب تا شهر فرودگاهی حضرت امام) با اشاره به حضور بانک شهر به عنوان یک سرمایه گذار در این پروژه گفت: روزی که تصمیم گرفتیم همه شهرداری های کشور یک بانک داشته باشند بسیاری با این صحبت ما مخالفت کردند اما امروز اگر نفسی در شهرهای کشور کشیده می‌شود و پیشرفتی صورت می گیرد به خاطر حضور بانک شهر در حمایت از پروژه های شهری است.

وی افزود: ابتدا خطابم به خودم است و به همه کسانی که این نظام مقدس فرصت را در اختیار آنها گذاشته که اگر ذره ای غفلت از انجام وظیفه در حل مشکل مردم داشته باشیم نه در دنیا خیر می بینیم و نه اجر اخروی خواهیم داشت.

شهردار تهران اضافه کرد: هر کاری می خواهید بکنید، هر سلیقه ای و گرایشی دارید، داشته باشید اما نباید پا روی انسانیت وآزادگی بگذاریم و خدمت به مردم را نباید بر هیچ چیز ترجیح دهیم.

قالیباف اظهار داشت: در حال تیم مدیریتی بنده و عزیزانمان در شورای شهر تهران روزهای پایانی مسئولت را پشت سر می گذارند شاهدیم این روزها و هفته ها در رسانه ها و فضاهای مجازی حرف هایی می زنند و ایراداتی می گیرند که هیچ صحتی ندارد و صرفا برای تخریب است.

وی با تبریک روز خبرنگار که شفافیت در جامعه ایجاد می کنند، افزود: ما مدیران باید توجه کنیم چه می گوییم وچه کاری انجام می دهیم اما متاسفانه شاهد ادبیات جدیدی نیز در رسانه ها هستیم.

برخی می گویند مدیریت آینده، شهر سوخته را تحویل می گیرد

شهردار تهران تصریح کرد: در افتتاح اتوبان شهید همدانی به این نکته اشاره کردیم که گاهی می شنویم برخی می گویند مدیریت آینده، شهر سوخته را تحویل می گیرد یا دهها سال آواربرداری باید برای این شهر انجام شود؛ اینها ادبیات جدیدی است.

وی گفت: حتی برای غیرواقعی بودن این حرف نیاز نیست آمار بدهیم کافی است مردم در شهر راه بروند و خدمات را مشاهده کنند.

قالیباف گفت: زمانی فقط یک خط مترو در تهران وجود داشت یعنی آن زمان که ۱۲ سال پیش مترو را تحویل گرفتیم اما امروز وقتی وارد مترو می شوید آنقدر شبکه ها زیاد است که باید دقت کنید تا خط ها را گم نکنید.

شهردار تهران افزود: امروز این شهر صاحب ۸ خط مترو است و ما می توانیم اتمام مترور را اعلام کنیم اما آیا این واقعا همان خرابه و شهر سوخته است که برخی درباره آن صحبت می کنند.

قالیباف اضافه کرد: پیش از این صحبت ها عده ای می گفتند شهرداری رویکرد و چشم انداز ندارد و ما البته سکوت می کردیم اگرچه من در برنامه سال ۸۴ که به شورای دوم ارائه دادم همه برنامه ها و چشم اندازهایم را مشخص کرده بودم.

برنامه نامزدهای شهرداری همان برنامه سال ۸۴ من است

وی با اشاره به ارائه طرح های ۵ نامزد شهرداری نیز تصریح کرد: روز ۱۴ مرداد ۵ نامزد شهرداری برنامه هایشان را به شورا ارائه دادند شما کافی است به این برنامه ها نگاه کنید اگر یک حرف اضافه تر از آنچه من در سال ۸۴ ارائه کردم بین برنامه های آنها وجود داشته باشد من حرفم را پس می گیرم. این نشان می دهد این فضاسازی ها غیرواقعی و صرفا سیاسی است.

وی تصریح کرد: در سه ماهه گذشته خیلی حرفها زده شد که مدیریت شهری مفهوم شهرداری را نمی شناسد و به مسائل شهر آگاه نیست اما اکنون برنامه های ارتقاء کیفیت زندگی، ضرورت مشارکت مردم، شفافیت، هوشمندسازی، توسعه حمل و نقل و محیط زیست، آموزش شهروندی، انسان محوری و ... که در برنامه نامزدهای جدید دیده می‌شود و مورد تایید خرد جمعی است بخش هایی از برنامه من بوده است.

شهردار تهران اضافه کرد: دوست دارم دوستان جدید در تحقق این راهبردها که همان راهبردهای گذشته است بهتر و محکم تر پیش برود ما هم مانند مردم و شهروندان نفع این کارها را خواهیم برد.

وی با اشاره به افتتاح خط ۸ مترو نیز گفت: اگر از من بپرسند در زندگی به چه چیزی افتخار می کنید قطعا یکی از اصلی ترین موارد بهره برداری از خط ۸ مترو است زیرا آغاز آن به نام امام خمینی(ره) است همانطور که من جوانی ام را با انقلاب آغاز کردم و در فرهنگ او تربیت شدم. پروژه ای که از حرم امام(ره) آغاز شود و پایانش فرودگاهی باشد که دروازه ملی و جهانی است قطعا یک افتخار بزرگ برای من است.