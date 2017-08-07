کمبود آب معضل جدی برای مردم است/ گرانی دارو در بردخون

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد جواد عاشوری عصر دوشنبه در نشست شورای اداری بخش بردخون اظهار داشت: سفارشات معصومین بر محبت به مردم و صداقت و خدمت زمامداران بوده است.
عاشوری با اشاره به مدارا کردن با مردم، اضافه کرد: مدیران در برابر تندی مردم عکس العمل نشان ندهند و نسبت به وعده ها وفادار باشند.
امام جمعه موقت بردخون از مشکلات آب بردخون انتقاد کرد و گفت: کمبود آب معضل جدی برای مردم است و بسیاری از خانواده ها بویژه در جنوب شهر چند روز بدون آب هستند و بدون پمپ هیچ آبی در لوله ها وجود ندارد.
وی خواستار تعویض شبکه لولهکشی بردخون شد و ادامه داد: مسؤلان موضوع آب را اولویت اصلی خود قرار دهند.
عاشوری از گرانی دارو در بردخون گله کرد و خواستار توجه مسؤلان مربوطه به نگرانی مردم شد.
عاشوری خاطر نشان کرد: سالهای قبل در مراکزی مانند بیمارستان منشور اخلاقی نصب بود اما به تازگی نکات تهدید آمیز در بیمارستانها دیده میشود.
