۱۶ مرداد ۱۳۹۶، ۱۹:۱۷

امام جمعه موقت بردخون:

کمبود آب معضل جدی برای مردم است/ گرانی دارو در بردخون

بوشهر - امام جمعه موقت بردخون با بیان اینکه کمبود آب معضل جدی برای مردم است، گفت: مسئولان در بین مردم بردخون حضور پیدا کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد جواد عاشوری عصر دوشنبه در نشست شورای اداری بخش بردخون اظهار داشت: سفارشات معصومین بر محبت به مردم و صداقت و خدمت زمامداران بوده است. 

عاشوری با اشاره به مدارا کردن با مردم، اضافه کرد: مدیران در برابر تندی مردم عکس العمل نشان ندهند و نسبت به وعده ها وفادار باشند.

امام جمعه موقت بردخون از مشکلات آب بردخون انتقاد کرد و گفت: کمبود آب معضل جدی برای مردم است و بسیاری از خانواده ها بویژه در جنوب شهر چند روز بدون آب هستند  و بدون پمپ  هیچ آبی در لوله ها وجود ندارد.

وی خواستار تعویض شبکه لوله‌کشی بردخون شد و ادامه داد: مسؤلان موضوع آب را اولویت اصلی خود قرار دهند.

عاشوری از گرانی دارو در بردخون گله کرد و خواستار توجه مسؤلان مربوطه به نگرانی مردم شد.

عاشوری خاطر نشان کرد: سال‌های قبل در مراکزی مانند بیمارستان منشور اخلاقی نصب بود اما به تازگی نکات تهدید آمیز در بیمارستان‌ها دیده می‌شود.

