  1. استانها
  2. بوشهر
۱۶ مرداد ۱۳۹۶، ۱۹:۲۳

رئیس آموزش و پرورش بردخون:

اعتبارات عمرانی آموزش و پرورش بردخون افزایش یافت

اعتبارات عمرانی آموزش و پرورش بردخون افزایش یافت

بوشهر - رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه بردخون گفت: اعتبارات عمرانی آموزش و پرورش بردخون افزایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهیر محمودی عصر دوشنبه در نشست شورای اداری بخش بردخون اظهار داشت: اعتبارات عمرانی آموزش و پرورش نسبت به گذشته رشد بی نظیری داشته است.

وی با تاکید بر احترام به سلیقه های مردم، افزود: دیدگاه های سیاسی مختلفی در جامعه داریم که باید آنها را به رسمیت بشناسیم و همواره با نقد منصفانه، دولت را یاری دهیم. 

رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه بردخون از اجرای طرح تکربم ارباب رجوع در ادارات دفاع کرد و اضافه کرد: الحمدالله بیشتر ادارات نسبت به تکریم و احترام مراجعان توجه دارند.

غلامرضا شهنیایی و مجید حیدری نیز با تقدیر از خدمات دولت و توجه به عمران روستاها، خواستار ادامه خدمت بخشدار فعلی بردخون در این منطقه شدند.

کد مطلب 4052843

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها