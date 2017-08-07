اعتبارات عمرانی آموزش و پرورش بردخون افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، ظهیر محمودی عصر دوشنبه در نشست شورای اداری بخش بردخون اظهار داشت: اعتبارات عمرانی آموزش و پرورش نسبت به گذشته رشد بی نظیری داشته است.

وی با تاکید بر احترام به سلیقه های مردم، افزود: دیدگاه های سیاسی مختلفی در جامعه داریم که باید آنها را به رسمیت بشناسیم و همواره با نقد منصفانه، دولت را یاری دهیم.

رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه بردخون از اجرای طرح تکربم ارباب رجوع در ادارات دفاع کرد و اضافه کرد: الحمدالله بیشتر ادارات نسبت به تکریم و احترام مراجعان توجه دارند.

غلامرضا شهنیایی و مجید حیدری نیز با تقدیر از خدمات دولت و توجه به عمران روستاها، خواستار ادامه خدمت بخشدار فعلی بردخون در این منطقه شدند.