به گزارش خبرنگار مهر، حمید ابراهیمی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در سه ماه نخست سال جاری ۱۹۳ هکتار اراضی ملی و دولتی به مدیریت امور اراضی برای اجرای طرح‌های کشاورزی و غیر کشاورزی( تولیدی) تخصیص داده شده است.

وی اضافه کرد: این کار پس از شناسایی و استعدادیابی اراضی ملی و دولتی در استان صورت گرفته است و انشاءالله در اراضی واگذار شده طرح‌های کشاورزی، گروهای مشاع، گلخانه، زراعت، باغبانی و کاشت درختان مثمر اجرا خواهد شد.

وی افزود: به دنبال تخصیص این میزان اراضی ملی، اقداماتی مانند احداث کارخانه آسفالت، پرورش ماهی و تکثیر میگو در شهرستان تنگستان و همچنین طرح های دیگری درشهرستان دشتستان نیز در همین قالب انجام شده است.

مسئول اداره استعداد یابی و بهره برداری منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر اضافه کرد: در بخش کشاورزی و احداث گلخانه نیز در شهرستان دیر متقاضی تحویل اراضی ملی و دولتی وجود داشته است که در قالب همین تخصیص به افراد متقاضی زمین داده شده است.

وی تصریح کرد: واگذاری اراضی ملی و دولتی به دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و عمومی در استان تابع شرایط خاصی است و تا کنون اداره استعداد یابی وبهره برداری منابع طبیعی استان اقدامات مهمی در این بخش داشته است.

ابراهیمی اجرای طرح کاداستر در استان بوشهر را یکی از طرح های بسیار مهم منابع طبیعی و حفاظت این اداره دانست و خاطرنشان کرد: تخصیص اراضی ملی به طرح های عمومی با اجرای کامل این طرح شکل روان‌تری به خود می‌گیرد.

وی همچنین با اشاره به اجرای ماده ۴ قانون سازماندهی و حمایت از تولید و عرصه مسکن گفت: بر اساس این قانون و به منظور تسهیل در امر تولید و عرضه مسکن روستایی با بنیاد مسکن انقلاب‌اسلامی نیز تعامل خوبی انجام داده ایم و بخش مهمی از نیازهای انان را نیز تامین کردیم.

مسئول اداره استعداد یابی وبهره برداری منابع طبیعی وآبخیزداری استان اضافه کرد: امکان‌سنجی و شناسایی اراضی مستعد توسعه روستاهای مورد درخواست بنیاد مسکن نیز انجام شده است و علاوه بر نیازهای مسکونی اراضی سایر نیازهای روستائیان در بخش های زمین ورزشی، مرکز بهداشتی درمانی، ادارات، مدرسه، مسجد، حسینیه، موزه و پارک بوستان روستایی نیز توسط منابع طبیعی واگذار شده است.

وی تاکید کرد: هرگونه واگذاری اراضی منابع طبیعی صرفاً بر اساس طرح و استعداد اراضی در چارچوب نظام فنی خود امکان پذیر هست و این اداره آمادگی لازم برای همکاری با متقاضیان دولتی و خصوصی در این باره دارد.