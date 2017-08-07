سایت صهیونیستی:حزب الله بعد از نبرد عرسال بسیار قدرتمندتر شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، سایت «اخبار الیهود» در گزارشی نوشت: روزهای اخیر برای حزب الله با وجود تلفات داده شده در نبرد با جبهه النصره در مرزهای مشترک لبنان و سوریه(عرسال) بسیار خوب بود چرا که این حزب پیروزی بسیار مهمی را محقق کرده و در شکست دادن افراد مسلح در این منطقه نقش به سزایی داشته است.

این پیروزی از چند بعد حزب الله را تقویت کرده است: در بعد روحی، جشنهای برپا شده در سوریه و لبنان نشان می دهد که رهبران این حزب به چه میزان تلاش کردند تا از این پیروزی برای تاثیر گذاری روانی استفاده کنند.این مساله برای آنان خوب است چرا که شادی حاصل از این پیروزی و آزاد سازی رزمندگان اسیر شده در دست جبهه النصره به سرعت گسترش پیدا کرد.

رزمندگان حزب الله نیز تصاویری را با پلاکاردهای حاوی تهدید علیه صهیونیستها و سخنگوی ارتش آنها منتشر کردند.علاوه بر این تسلیم شدن نیروهای جبهه النصره شادی این جشنها را دو چندان کرد.تصاویر این افراد و انتقال آنها با اتوبوسهای اسکورت شده توسط نیروهای نظام سوریه بی وقفه از رسانه های عربی پخش میشد.

در بعد مشروعیت، حزب الله در سال گذشته به عنوان یک تشکیلات تروریستی از سوی عربستان و آمریکا معرفی شد اما پیروزی هایش در عرسال نشان داد که این تشکیلات حامی لبنان در برابر تندرو های قاتلی هستند که قصد دارند با نفوذ به کشور ساکنان آن را سر ببرند.حزب الله به این مشروعیت داخلی دست پیدا کرد.

در بعد تجربه رزمی، هر چقدر که نبرد عرسال به طول می انجامید تجربه این حزب بیشتر می شد آنها بدون کمک هوایی تنها در چند روز توانستند کنترل منطقه کوهستانی القاسیه را به دست بگیرند.اعضای النصره قبل از حمله حزب الله به ۵ پایگاه آخرشان خود را تسلیم کردند.

امیدواریم که این مساله به فکر ایرانی ها خطور پیدا نکند چراکه هدف ایران گشودن جبهه علیه صهیونیستها در بلندی های جولان سوریه از طریق نیروهای حزب الله است.