هواپیمای ATR کاملا با اقلیم ایران سازگاری دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، علی عابدزاده در خصوص نقص فنی پیش آمده در هواپیمای ATR با رجیستر EP-ITA در مسیر مشهد به گرگان، گفت: مشکلی به لحاظ فیزیکی برای این هواپیما پیش نیامده بود.

وی توضیح داد: اخطار اشتباه کامپیوتر هواپیما باعث شده است تا سیستم هشداردهنده موتور عملیاتی شود و خلبان طبق وظیفه‌ای که داشته موتور را خاموش و اجازه فرود اضطراری می‌گیرد و بعد از شروع به کار مجدد دستگاه مشکل برطرف می‌شود.

عابدزاده با بیان اینکه گاهی اخطار اشتباه از طرف کامپوتر هواپیماها پیش می‌آید، تاکیدکرد: مشکل این هواپیما نقص در قطعات نبوده و هیچ‌گونه تغییر قطعه‌ای صورت نگرفته است و نیاز به تغییر قطعه نیست.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با رد این موضوع که ای. تی. آر های خریداری شده مناسب اقلیم ایران نیست، گفت: اتفاقا این هواپیماها کاملا با اقلیم ایران سازگاری دارند و ای. تی. آرها در تمام جهان و در اقلیم‌های مختلف پرواز دارند؛ ضمن اینکه این نوع هواپیما نزدیک ۲۰ سال قبل وارد کشور شده است و تاکنون خدمات زیادی در سفرهای هوایی به مردم ارائه داده است.

عابدزاده در پاسخ به این سوال که آیا کمپانی ای. تی. آر خود را متعهد به تامین قطعات و پشتیبانی از هواپیماهای فروخته شده به ایران می‌داند، گفت: تاکنون ای. تی. آر بر پشتیبانی از هواپیماهای فروخته شده به ایران تعهد داشته و هیچ مشکلی برای تامین قطعه نداریم.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در خصوص امنیت پرواز با ای.تی.آرها از آموزش کامل خلبانان ایرانی خبر داد و گفت: درحال حاضر مدتی است که پروازها با خلبان ایرانی که آموزش کامل و جامعی را دیده‌اند انجام می‌شود و هیچ گونه مشکلی در بخش امنیت پرواز و تامین قطعه وجود ندارد.

گفتنی است روز یکشنبه خبرگزاری مهر در گفت وگو با یکی از کارشناسان اداره کل مهندسی تعمیرات و نگهداری هواپیمای شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) عامل فرود اضطراری ای تی آر ۷۲ـ۶۰۰ با رجیستر EP-ITA را اختلال در سیستم سوخت رسانی این هواپیما در پی گرما و رطوبت منطقه شمالی کشور عنوان کرده بود که این خبر واکنش رئیس سازمان هواپیمایی کشوری را در پی داشت.