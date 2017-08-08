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۱۷ مرداد ۱۳۹۶، ۶:۱۲

معاون آخوندی وزیر راه؛

هواپیمای ATR کاملا با اقلیم ایران سازگاری دارد

هواپیمای ATR کاملا با اقلیم ایران سازگاری دارد

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری عدم سازگاری هواپیماهای ای.تی.آر با اقلیم ایران را رد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، علی عابدزاده در خصوص نقص فنی پیش آمده در هواپیمای ATR با رجیستر EP-ITA در مسیر مشهد به گرگان، گفت: مشکلی به لحاظ فیزیکی برای این هواپیما پیش نیامده بود.

وی توضیح داد: اخطار اشتباه کامپیوتر هواپیما باعث شده است تا سیستم هشداردهنده موتور عملیاتی شود و خلبان طبق وظیفه‌ای که داشته موتور را خاموش و اجازه فرود اضطراری می‌گیرد و بعد از شروع به کار مجدد دستگاه مشکل برطرف می‌شود.

عابدزاده با بیان اینکه گاهی اخطار اشتباه از طرف کامپوتر هواپیماها پیش می‌آید، تاکیدکرد: مشکل این هواپیما نقص در قطعات نبوده و هیچ‌گونه تغییر قطعه‌ای صورت نگرفته است و نیاز به تغییر قطعه نیست.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با رد این موضوع که ای. تی. آر های خریداری شده مناسب اقلیم ایران نیست، گفت: اتفاقا این هواپیماها کاملا با اقلیم ایران سازگاری دارند و ای. تی. آرها در تمام جهان و در اقلیم‌های مختلف پرواز دارند؛ ضمن اینکه این نوع هواپیما نزدیک ۲۰ سال قبل وارد کشور شده است و تاکنون خدمات زیادی در سفرهای هوایی به مردم ارائه داده است.

عابدزاده در پاسخ به این سوال که آیا کمپانی ای. تی. آر خود را متعهد به تامین قطعات و پشتیبانی از هواپیماهای فروخته شده به ایران می‌داند، گفت: تاکنون ای. تی. آر بر پشتیبانی از هواپیماهای فروخته شده به ایران تعهد داشته و هیچ مشکلی برای تامین قطعه نداریم.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در خصوص امنیت پرواز با ای.تی.آرها از آموزش کامل خلبانان ایرانی خبر داد و گفت: درحال حاضر مدتی است که پروازها با خلبان ایرانی که آموزش کامل و جامعی را دیده‌اند انجام می‌شود و هیچ گونه مشکلی در بخش امنیت پرواز و تامین قطعه وجود ندارد.

گفتنی است روز یکشنبه خبرگزاری مهر در گفت وگو با یکی از کارشناسان اداره کل مهندسی تعمیرات و نگهداری هواپیمای شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) عامل فرود اضطراری ای تی آر ۷۲ـ۶۰۰ با رجیستر EP-ITA را اختلال در سیستم سوخت رسانی این هواپیما در پی گرما و رطوبت منطقه شمالی کشور عنوان کرده بود که این خبر واکنش رئیس سازمان هواپیمایی کشوری را در پی داشت.

کد مطلب 4052857

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