بخش خصوصی اجازه ندهد دولت و مجلس به خواب بروند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا تاجگردون در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت: فضای آرام هم خوب است و هم بد، به این معنا که آرامی بیش از حد بخش خصوصی می تواند دولت و مجلس را به خواب ببرد، این در حالی است که موشکافی برخی مطالب کمک می کند که این دو نهاد چابک شوند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: از رئیس اتاق بازرگانی ایران درخواست می شود که دولت و مجلس را به حال خود رها نکنند، به این معنا که اگر بخش خصوصی آسوده باشد، هر دو این نهاد به خواب خواهند رفت.

وی با بیان اینکه البته جلسه امروز شورای گفتگو، جلسه تودیع وزیر اقتصاد نیست، اما امیدواریم امشب رئیس جمهور از وزیر اقتصاد بخواهد تا در کابینه دوازدهم، حضور داشته باشد.