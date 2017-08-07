  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۱۶ مرداد ۱۳۹۶، ۱۹:۲۸

تاجگردون اعلام کرد:

بخش خصوصی اجازه ندهد دولت و مجلس به خواب بروند

بخش خصوصی اجازه ندهد دولت و مجلس به خواب بروند

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بخش خصوصی نباید اجازه دهد دولت و مجلس به خواب بروند، گفت: امیدواریم امشب رئیس جمهور از وزیر اقتصاد بخواهد که در کابینه بماند.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا تاجگردون در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت: فضای آرام هم خوب است و هم بد، به این معنا که آرامی بیش از حد بخش خصوصی می تواند دولت و مجلس را به خواب ببرد، این در حالی است که موشکافی برخی مطالب کمک می کند که این دو نهاد چابک شوند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: از رئیس اتاق بازرگانی ایران درخواست می شود که دولت و مجلس را به حال خود رها نکنند، به این معنا که اگر بخش خصوصی آسوده باشد، هر دو این نهاد به خواب خواهند رفت.

وی با بیان اینکه البته جلسه امروز شورای گفتگو، جلسه تودیع وزیر اقتصاد نیست، اما امیدواریم امشب رئیس جمهور از وزیر اقتصاد بخواهد تا در کابینه دوازدهم، حضور داشته باشد.

کد مطلب 4052861

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها