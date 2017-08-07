به گزارش خبرنگار مهر، حبیب اله آصفی عصر امروز دوشنبه در جلسه تشریح پروژههای عمرانی شهرستان دزفول که با حضور معاون عمرانی استانداری خوزستان و هیئت همراه وی در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد، اظهار کرد: با تلاشهای صورت گرفته، شهرستان دزفول در حوزه تولید، جزو الگوهای مطرح ملی محسوب میشود.
وی افزود: اگر دستگاههای دولتی استان حمایت بیشتری از دزفول به عمل آورند این شهرستان میتواند در زمینه تولید مواد غذایی و خوراک دام با میلیونها تن تولید در کشور حرف اول را بزند.
فرماندار دزفول بابیان اینکه این شهرستان در حوزه آبزیپروری و تولید ماهیان خاویاری در سطح کشور، جایگاه ویژهای به دست آورده است، گفت: شهرستان دزفول در حوزه میراث فرهنگی و برخورداری از بافت تاریخی، تعداد آثار و ظرفیتها نیز در استان جایگاه اول و در کشور نیز در رتبه برتر قرار دارد.
آصفی با اشاره به وجود ظرفیت عظیم رودخانه دز در دزفول توضیح داد: تاکنون در زمینه بهرهمندی از این ظرفیت درآمد ویژه و رسمی نداشتهایم در حالی که میتوان در بحث ورزش آبهای خروشان و آبهای آرام و دیگر ورزشها و در زمینه گردشگری آبی از طریق رودخانه دز به صدها اشتغال و درآمدزایی رسید اما در این زمینه، موانع زیادی بر سر راه ما وجود داشته که اگر دستگاههای دولتی استان همکاری کنند این موانع نیز برطرف خواهد شد.
افزایش ۳۵۰۰ هکتاری باغات
وی از افزایش سه هزار و ۵۰۰ هکتاری وسعت باغات شهرستان ظرف ۳.۵ سال گذشته خبر داد و گفت: همین امر باعث ایجاد صدها اشتغال و جلوگیری از مهاجرت در دزفول شده ضمن اینکه در مدت اخیر با مساعدت میراث فرهنگی خوزستان بسیاری از باغات شهرستان دزفول از شناسنامه و پروانه، بهرهمند شدهاند که جای تقدیر دارد.
روند مطلوب جذب سرمایهگذار
فرماندار دزفول، روند جذب سرمایهگذار در این شهرستان را بسیار مطلوب خواند و افزود: خوشبختانه با تلاشهای صورت گرفته، فضایی را ایجاد کردهایم تا سرمایهگذاران بومی در امنیت و اعتماد کامل، سرمایه خود را جهت اجرای طرح و پروژههای بزرگ در اختیار شهرستان بگذارند که تلاش دستگاههای دولتی دزفول در جهت هموار کردن راه سرمایهگذاران قابل تقدیراست.
آصفی در ادامه بابیان اینکه نبود درک واقعی از مشکلات خوزستان باعث عقبماندگی این استان شده است، اضافه کرد: اگر نگاه واقعبینانهای به ظرفیتهای گسترده خوزستان صورت بگیرد شاهد تحول بزرگی در زمینه توسعه این استان خواهیم بود.
وی، کوتاهترین راه کسب درآمد و اشتغال را توجه به بخش گردشگری برشمرد و گفت: دزفول در زمینه گردشگری نیز ظرفیتهای عظیمی دارد که امیدوار هستیم میراث استان نگاه ویژهتری به این امر داشته باشد.
آصفی عنوان کرد: دزفول قادر است در حوزه اقتصاد صنعتی و اقتصاد خرد سرآمد باشد چرا که در این دو زمینه اقدامات بسیار زیادی در دزفول صورت پذیرفته و ما آماده انتقال تجارب خود نیز در این خصوص هستیم.
فرماندار دزفول از کلنگ زنی چهار پروژه بزرگ شامل کارخانه قند ۱۰ هزار تنی، دو نیروگاه ۵۰۰ و هزار مگاواتی و کارخانه بزرگ لولهسازی در آینده نزدیک در دزفول خبر داد و گفت: در بحث احداث پتروشیمی نیز با گروه سرمایهگذار ایتالیایی به نتایج مثبتی رسیدهایم.
آصفی در پایان خواستار اهتمام ویژه مسئولان استان در جهت رفع محرومیت دو بخش گردشگری سردشت و شهیون دزفول شد.
به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این جلسه، معاونت امور عمرانی استانداری خوزستان، فرماندار شهرستان دزفول، مدیرکل میراث فرهنگی استان خوزستان، مدیرکل امور روستایی استانداری و برخی دیگر از مسئولان از پل قدیم دزفول، بافت قدیم، خانه تاریخی زرگر، خانه طلوعی فر، خانه صنیعی، بقعه یعقوب لیث، محوطه جندیشاپور و روستای نورآباد و چندین محل در بخشهای مختلف شهرستان برای اختصاص اعتبار بازدید به عمل آوردند.
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