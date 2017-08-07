به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباس اسکندری بعد از ظهر دوشنبه در جلسه هم اندیشی کارگروه تخصصی آسیب‌های اجتماعی استان قم به ارائه برنامه‌های کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی پرداخت و اظهار کرد: باید در اجرای طرح‌های مرتبط با آسیب‌های اجتماعی ملاحظاتی را در نظر بگیریم و عملیاتی کنیم.

وی تأکید کرد که فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی باید با مشارکت مردم اجرا شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم ارتباط و تعامل با نهادهای مرتبط را مورد تأکید قرار داد و افزود: اجرای طرح‌ها در سکونت‌گاه‌های غیررسمی و مناطق حاشیه‌ای قم بر حسب اولویت، باید محور فعالیت‌ها قرار گیرد.

حجت‌الاسلام اسکندری با بیان اینکه مقابله با آسیب‌ها باید به صورت نقطه‌زنی باشد، گفت: استقرار مدیران فرهنگی در مناطق حاشیه‌ای برای شناخت بیشتر محله‌ها و آسیب‌های آن و موفقیت بیشتر در اجرای طرح‌ها لازم است.

وی تأکید کرد که در اجرای طرح‌های فرهنگی و تبلیغی باید بر روی سه محور خانه، مدرسه و مسجد تمرکز داشت.