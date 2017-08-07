رئیس جمهور آمریکا سناتور دموکرات را به باد انتقاد گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز با انتشار چندین پیام توئیتری یکی از سناتورهای دموکرات را مورد حمله لفظی خود قرار داد.

رئیس جمهور آمریکا در یکی از پیام های خود در این باره نوشت: دیدن سناتور «ریچارد بلومنتال» (Richard Blumenthal) از ایالت کانتیکات که ماجرای تبانی روسیه را در حالی محکوم می‌کند که خود در خصوص ویتنام مطالب نادرستی را بیان کرده، در خور توجه است.

وی ادامه داد: تاریخ آمریکا تاکنون شخصی مانند این سناتور دموکرات که به رای دهندگان دروغ گفته و آن‌ها را فریب داده را ندیده است. او در باره نبرد ویتنام و فتوحاتش داستان سرایی کرد که چقدر شجاع بود، در حالیکه همه آن ها دروغ بوده است.

ترامپ در پیام دیگری افزود: او مثل یک نوزاد گریه کرد و مانند یک بچه درخواست عفو کرد. اما حالا در مقام قضاوت درباره تبانی قرار گرفته است.

لازم به ذکر است، «ریچارد بلومنتال» سناتور دموکرات صبح امروز با شرکت در برنامه شبکه تلویزیونی «سی‌اِن‌اِن» از وزارت دادگستری این کشور به دلیل تعلل در رسیدگی به آنچه وی تبانی تیم ترامپ با روسیه در انتخابات سال گذشته در این کشور خواند؛ انتقاد کرده بود.