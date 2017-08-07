خبرنگار مهر در شادگان تجلیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز همزمان با روز خبرنگار، مراسم تقدیر از خبرنگار مهر با حضور اعضای شورای اداری شادگان در محل فرمانداری برگزار شد.
امامجمعه شادگان در این مراسم، کار خبرنگاران را امری مهم برشمرد و اظهار کرد: امروز خبرنگاران و اهالی رسانه خط مقدم جنگ نرم هستند.
حجتالاسلام سید مجید شرفی، فعالیتهای خبرگزاری مهر در شادگان را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: بیان مسائل و مشکلات شهرستان شادگان کاری جهادی و قابلتقدیر است که در این زمینه خبرگزاری مهر همکاری بسیار عالی با بخشداری و سایر ادارات شادگان برقرار کرده است.
وی افزود: خبرنگاران پل ارتباطی مردم و مسئولان هستند، گفت: خبرنگاران شهرستان شادگان در توسعه منطقه نقش مهمی دارند.
در پایان مراسم با اهدای لوح تقدیر از سوی فرمانداری شادگان، از مرتضی صویلاتی خبرنگار خبرگزاری مهر در شادگان تجلیل به عمل آمد.
