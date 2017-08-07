نعمت‌الله آلبوغبیش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از اجرای طرح آمارگیری نیروی کار در این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: طرح آمارگیری نیروی کار هم‌زمان با سراسر استان و کشور از تاریخ ۲۱ مرداد تا سوم شهریور امسال به مدت ۱۴ روز در شهرستان شادگان اجرا می‌شود.

معاون فرماندار شادگان با تأکید بر لزوم همکاری بهینه با مأموران آمارگیری در زمان مراجعه به خانوارها افزود: طرح آمارگیری نیروی کار یکی از مهم‌ترین طرح‌های آماری است که امکان تهیه و ارزیابی برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... را فراهم می‌سازد.

وی تصریح کرد: در این طرح، کارشناس آمارگیر به‌صورت میدانی به خانوارهای نمونه مراجعه و اطلاعات مورد نیاز در رابطه با ویژگی‌های فردی و وضعیت اشتغال و بیکاری افراد خانواده را با استفاده از تبلت و پرسشنامه‌های آماری الکترونیکی جمع‌آوری می‌کند.

آلبوغبیش در ادامه به بالا بودن نرخ بیکاری در شهرستان شادگان اشاره کرد و یادآور شد: طرح‌های اشتغال‌زایی خوبی در حال پیگیری است که در صورت اجرا و محقق شدن، تأثیر بسزایی در ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری در شهرستان خواهند داشت.