اثرپذیری فضای روانی جامعه از اخبار

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسوی حسینی کاشانی بعد از ظهر دوشنبه در بازدید از دفتر خبرگزاری مهر در قم با اشاره به اینکه روز خبرنگار فرصتی برای یادآوری جایگاه خبرنگاران در جامعه است، اظهار داشت: ما همواره نیازمند این یادآوری برای فراموش نکردن نقش ممتاز رسانه‌ها باشیم.

وی افزود: اعتقاد من این است که جایگاه خبرنگار، بسیار جایگاه ویژه‌ای هست و شاید اگر چند روز رسانه‌ها و خبرنگاران نباشند مردم به این جایگاه حساس پی ببرند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم با اشاره به اینکه پیگیری اخبار جزئی از زندگی شهروندی است، اظهار کرد: بسیاری از تصمیمات ما در زندگی بر اساس اطلاعاتی است که از اخبار گرفته‌ایم.

وی افزود: خبرنگاران شغلی دارند که خاصیت آن کار کردن با عشق است چرا که با وجود چالش‌ها و سختی‌های فراوان در این شغل اگر کسی علاقه نداشته باشد، وارد این وادی نمی‌شود.

حسینی کاشانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش خبر در ایجاد احساس آرامش یا آشوب در جامعه گفت: ما می‌توانیم با کار رسانه‌ای به مردم آرامش دهیم یا اینکه آرامش را از آنها بگیریم.

وی با بیان اینکه فضای روحی و روانی جامعه تحت تأثیر اخبار است و این موضوع وظیفه ما را سنگین‌تر می‌کند، افزود: باید مسئله روانشناسی خبر در میان اصحاب رسانه جدی گرفته شده و هر خبری بر مبنای زمان و مکان انتشار یابد.