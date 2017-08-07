حفظ منابع بخش خصوصی همانند بخش دولتی الزامی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نجفی بعدازظهر دوشنبه درنشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: استفاده از سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه های مختلف در استان گیلان در رشد و توسعه استان بسیار تأثیرگذار است.

وی با بیان اینکه منابع بخش خصوصی جزء منابع ملی محسوب می شود، افزود: یکی از مهم ترین وظایف مسئولان استان داشتن حساسیت نسبت به حفظ منابع این بخش همانند بخش دولتی است.

استاندار گیلان به مشکلات حوزه گلخانه داران در استان اشاره کرد و گفت: حمایت از این بخش ضروری است و باید در کنار تقویت گلخانه ها برنامه ریزی مناسبی برای راه اندازی و احداث گلخانه های جدید نیز وجود داشته باشد.

وی با اشاره به فعال شدن بیش از ۱۰۰ واحد تولیدی دارای مشکل، راکد و نیمه راکد در کارگروه رفع موانع تولید استان، خاطرنشان کرد: در این میان گلخانه‌هایی که دارای مشکل هستند را نیز جزء اولویت‌های استان در این بخش محسوب می شود.

نجفی در ادامه با گلایه از روند کند احداث پایانه گل و گیاه در آستارا، تصریح کرد: با توجه به اینکه احداث گلخانه علاوه بر اشتغال زایی و تأمین نیاز کشور، ارز آوری خوبی نیز به همراه دارند متاسفانه در این مدت در روند ساخت این پایانه جدیت لازم مشاهده نشد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه وجود سرمایه گذار قوی و توانمند می تواند ظرفیت های بالقوه استان گیلان را در این حوزه را به بالفعل تبدیل کند، یادآورشد: چنانچه سرمایه‌گذاران در بررسی‌های خود برای سرمایه‌گذاری دچار اشتباه شوند یکی از وظایف دستگاه های اجرایی استان هدایت سرمایه گذاران به بخش هایی بوده که دارای بهره وری بیشتری است.

استاندار گیلان همچنین با بیان اینکه نسبت به نحوه پرداخت بهای برگ سبز چای گلایه داریم، افزود : سازمان چای، وزارت جهاد کشاورزی باید جدیت بیشتری در زمینه پرداخت مطالبات چایکاران از خود نشان دهد.

وی با اشاره به اینکه مسئولان باید به دنبال حل مشکلات کشاورز و باغدار باشند، تأکید کرد: دادن آمار صرف به مردم و اینکه وضعیت در یک حوزه امسال نسبت به سال گذشته مطلوب تر بوده روند مناسبی نیست.