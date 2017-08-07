۱۶ مرداد ۱۳۹۶، ۱۹:۴۷

نخست وزیر لیبی: جایگزینی برای توافق سیاسی وجود ندارد

نخست وزیر وفاق ملی لیبی اعلام کرد که جایگزینی برای توافق سیاسی وجود ندارد و همه گروههای لیبیایی به تعهدات خود پایبند باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، فایز السراج نخست وزیر وفاق ملی لیبی اعلام کرد: جایگزینی برای توافق سیاسی در لیبی وجود ندارد.

وی از همه گروههای لیبیایی خواست که به تعهدات خود برای دست یابی به حل و فصل بحران پایبند باشند.

نخست وزیر وفاق ملی لیبی پس از دیدار با الباجی قائد السبسی رئیس جمهور تونس گفت: آخرین تحولات سیاسی و اوضاع سیاسی لیبی را مورد رایزنی قرار دادیم. همچنین نقشه راه که در پاریس به دست آمده مورد بحث قرار گرفت.

وی افزود: همه گروههای سیاسی و طیف های اجتماعی در لیبی بر اینکه جایگزینی برای توافق سیاسی وجود ندارد متفق القول هستند.

فایز السراج همچنین اعلام کرد: در دیدار با السبسی روابط میان تونس و لیبی در زمینه امنیتی و اقتصادی بررسی شد.

کد مطلب 4052877

