منطقه یک آزادراه تهران - شمال امسال بهره برداری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهران اعتمادی عصر دوشنبه در بازدید خبرنگاران از آزادراه درحال ساخت تهران - شمال با بیان اینکه ساخت آزادراه تهران شمال شاه بیت تحرک، تلاش، وحدت و همراهی بین شرکت ساخت وزارت راه و بنیاد مستضعفان است گفت: با تکمیل آزادراه، ۱۰۰ کیلومتر کاهش مسیر و سالانه ۶۰۰میلیارد تومان صرفه جویی را شاهد خواهیم بود.

اعتمادی با عنوان اینکه با تکمیل آزادراه میزان ساعت سفر کاهش چشمگیری می یابد گفت: توسعه اقتصادی در مبدا و مقصد از دیگر مزایای ساخت آزادراه خواهد بود.

مدیرعامل شرکت ازادراه تهران – شمال با اشاره به استفاده و اجرا از بالاترین تکنولوژی در ساخت آزادراه گفت: کاهش حداکثری از تکنولوژی و امکانات خارجی و استفاده حداکثری از امکانات داخلی از برنامه ها در ساخت آزادراه است.

اعتمادی، با باین اینکه در منطقه چهار ۹۸ درصد مالکیت و تملک اراضی حل شده است گفت: کل پرونده های تشکیل شده در زمینه تملک اراضی در سال گذشته کمتر از ۲۰ مورد بوده است

مدیرعامل شرکت آزادراه تهران شمال با عنوان اینکه تعامل خوبی بین وزارت راه، دولت و منابع طبیعی وجود دارد اظهار داشت: در حوزه منابع طبیعی مشکل تصرف اراضی نداریم ولی آن ها بحث های فنی خودشان را دارند.

اعتمادی با تاکید بر اینکه از نظر بودجه در دو سه سال گذشته مشکل چندانی نداشتیم گفت: و موضوع کمبود اعتبار و قطره چکانی در دو سال گذشته وجود نداشته است و منطقه یک تا پایان سال به بهره برداری می رسد و منطقه دو نیز تاکنون فراتر از برنامه پیش رفته است و مشکل بودجه و اعتبار نداریم.