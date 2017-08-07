ظرفیت گردشگری برای توسعه اقتصادی اردبیل مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، کریم حاجی‌زاده عصر دوشنبه در آیین گشایش نمایشگاه ملی میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری تصریح کرد: با وجود اینکه گردشگری و صنایع‌دستی توانمندی قابل‌توجهی برای توسعه اقتصادی اردبیل دارد، اما تاکنون به این مقوله توجه کافی نشده است.

وی با اذعان به اینکه محور توسعه اقتصادی اردبیل اغلب کشاورزی عنوان می‌شود، اضافه کرد: هر چند ۳۲ درصد جمعیت استان در بخش کشاورزی فعال هستند اما سهم اردبیل در تولید ثروت از کشاورزی تنها شش درصد است.

مدیرکل میراث فرهنگی استان متذکر شد: استان اردبیل ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای گردشگری داشته و از میراث فرهنگی و تاریخی غنی برخوردار است.

حاجی‌زاده همچنین به توانمندی هنرمندان استان در تولید صنایع‌دستی اشاره کرد و گفت: اغلب صنایع‌دستی موجود در کشور، در استان اردبیل نیز تولید می‌شود.

وی افزود: ضروری است با توجه به وجود پتانسیل در هر سه حوزه اقتصاد استان بر پایه ثروت‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی برنامه‌ریزی شود.

مدیرکل میراث فرهنگی استان تأکید کرد: تجربه موفق برخی کشورها نشان می‌دهد که گردشگری می‌تواند در اردبیل سود اقتصادی به دنبال داشته باشد.

ثبت ملی ۱۶ صنعت دست در اردبیل

در این مراسم معاون صنایع‌دستی میراث فرهنگی استان اردبیل نیز به قابلیت‌های صنایع‌دستی استان اشاره کرد و برگزاری این نمایشگاه را فرصتی برای معرفی آن دانست.

علیرضا دباغ عبداللهی با بیان اینکه تاکنون ۱۶ صنعت دست در استان به ثبت ملی رسیده است، اضافه کرد: علاوه بر این سه صنعت جاجیم خلخال، ورنی مغان و گلیم نمین موفق به دریافت نشانه ملی جغرافیایی شده‌اند.

وی تأکید کرد: در حال حاضر دریافت نشان ملی جغرافیایی برای سه صنعت دست دیگر نیز در دستور کار است و تداوم این امر به ارتقا جایگاه صنایع‌دستی استان منجر خواهد شد.

معاون صنایع‌دستی میراث فرهنگی استان با بیان اینکه برگزاری نمایشگاه‌ها فرصتی برای معرفی آخرین تولیدات هنرمندان است، اضافه کرد: در این نمایشگاه هنرمندان سراسر کشور آثار تولیدی اصیل خود را به نمایش گزارده‌اند.