۱۶ مرداد ۱۳۹۶، ۱۹:۵۸

دستگیری سارقان مسلح مغازه موبایل فروشی/تحقیقات پلیسی ادامه دارد

رئیس پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ، از دستگیری ۲ سارق مسلح و اعتراف به هشت فقره سرقت خبر داد.

سرهنگ کرم یوسف وند در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پرونده سرقت از موبایل فروشی و تهدید با سلاح گرم، به این پایگاه ارجاع که شاکی در اظهاراتش به ماموران گفته بود  چند روز پیش  نزدیک غروب  دو مشتری وارد مغازه ام در خیابان بهار شیراز شدند و تقاضای دو گوشی اپل کردند که پس از گفت و گو در خصوص قیمت گوشی اپل را با کلیه لوازم جانبی آن خریدند و به سرعت فرار کردند که با مقاومت من مواجه شدند و سپس با تهدید سلاح گرم، گوشی ها را ربودند و با استفاده از یک دستگاه موتورسیکلت از محل متواری شدند.

وی گفت: بلافاصله سریال گوشی های مسروقه ردیابی و مشخص شد که به دفعات توسط افراد مختلف مورد استفاده قرار گرفته که در نهایت گوشی ها در اختیار دو شخص در فردیس و ملارد ردیابی شد.  

وی افزود: با نیابت قضایی ماموران انتظامی به آدرس های تحصیلی، اعزام ولیکن هر دو متهم که تحت تعقیب سایر جرایم هم بودند، در محل حضور نداشتند و خانواده شان هم اطلاعات درستی نمی دادند که در نهایت با تحقیقات پلیسی مخفیگاه متهمین در فردیس شناسایی و دستگیر شدند.

رئیس پایگاه در پایان خاطر نشان کرد: در بازرسی از مخفیگاه متهمین یک قبضه سلاح سرد و یک قبضه سلاح گرم و آلات و ادوات جرم کشف و ضبط شد و متهمین به دو فقره سرقت در تهران و شش فقره سرقت در فردیس از موبال فروشی ها و سوپر مارکت ها اعتراف کردند. تحقیقات  در باره دیگر سرقت های متهمان دستگیر شده همچنان ادامه  دارد.

